新加坡男子水球队在星期一（9月28日）的爱知—名古屋亚运会最后一场小组赛中，以8比16败给上届亚军中国队，星期二（29日）的八强赛将迎来上届冠军日本队。

我国水球男队队长桑吉夫在受访时说：“我觉得日本队是另一个级别的。老实说，你看他们对泰国和香港时，都能以20球左右的优势拿下比赛，所以我觉得我们只能尽全力去应战。

“但我认为，我们更关注的是日本队之后的比赛，因为我们知道，以我们目前的实力，还没有达到那个水平。不过，希望有一天能够达到那样的高度。”

虽然我国男子水球青年队在今年的18岁以下亚锦赛中，一周内三次打败中国队后夺冠，成为一时佳话，但成人队却从未赢过中国队。

在去年于新加坡举行的水上运动世锦赛的名次赛，新加坡以8比21落败。在去年初于中国举行的亚锦赛小组赛中，新加坡也以8比24告负。

新加坡男子水球队在败给中国后进行大合照。（关俊威摄）

与中国差距缩小 首节逼和对手

此番交手，他们虽然还是不敌对手，但比分差距已减至个位数。

事实上，新加坡一开始表现出色，第一节以2比2逼和中国，但随着比赛推进，中国的优势逐渐明显，最终新加坡以8比16吃下小组赛的第二场败仗。

谈到球队的整体表现，桑吉夫说：“我觉得对方球员第一节几次被判罚出场，确实给了我们很大的帮助。我们开局打得非常强势，进攻也非常积极，我认为这一点对我们很有帮助，也让中国队在一定程度上感到紧张。

“不过，我们在第二和第三节的进攻处理和终结比赛方面做得不够好，没能把握机会，结果分差逐渐被拉开。

“当你开始不断追赶时，往往就会承担更多风险。我觉得中国队很好地抓住了我们冒险进攻时留下的机会，并将这些机会转化成了进球。”

新加坡在本届亚运会的首场小组赛中以8比19败给伊朗，第二场出战韩国时才凭借点球战以18比16胜出。

中国同样先苦后甜，首场小组赛以14比15小负韩国，上一场小组赛才以12比8击败伊朗。

亚运会最佳排名为第五

随着新加坡本场落败，他们最终排在B组第四，将在复赛中迎来A组领头羊日本。

由于只有八支球队参赛，因此全部球队都能直接进入八强淘汰赛，小组排名将决定下一个对手。

这是新加坡男子水球队连续第五次参加亚运会。虽然他们在东南亚占据统治地位，但在亚运会上的最佳排名为第五（两次），包括上届的另外三次都以第六名完赛。

首次参加亚运会的38岁门将周湘根赛前告诉记者，球队这次的目标是尽全力争取进入前四。