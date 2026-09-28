首届国际足球联合会亚细安杯（FIFA ASEAN Cup）的超级组（Premier Division）星期一（9月28日）展开小组赛次轮争夺，“雄狮”新加坡男足国家队凭哈里斯·史提沃特（Harhys Stewart）上半场头球破门，最终在格罗拉蓬卡诺体育场以1比0险胜对手，拿下本届赛事首胜。

这项赛事分为超级组和第二级别的挑战组（Challenge Division）。超级组中，雄狮与印度尼西亚、孟加拉和马来西亚被分在A组，B组则由越南、泰国、菲律宾和巴基斯坦组成，各组第一名将直接交锋，争夺所属级别冠军；各组第二名则争夺第三名。

雄狮在上星期五（25日）的小组首战中，因下半场少踢一人以0比2败给印尼，次仗面对以0比3败给马国的孟加拉不容有失。雄狮今年3月才在国家体育场举行的亚洲杯外围赛以1比0击败孟加拉，当时也是史提沃特攻进全场唯一进球。

雄狮此役开赛后凭借近六成的控球率牢牢掌控着比赛节奏，并通过耐心的传导寻找对方防线的漏洞。这项控球优势直接转化为进攻火力，雄狮半场共完成七次射门，其中三次射正并高效地转化为一个进球。

第35分钟，亚当（Adam Bin Abdullah）在左路带球推进后送出传中，史提沃特及时插上高高跃起冲顶破门，助雄狮以1比0打破场上僵局。

哈里斯·史提沃特（右）一锤定音，直接洞穿孟加拉门将的十指关。（新加坡足球总会提供）

易边再战，背水一战的孟加拉明显加强攻势，但雄狮面对排山倒海般的攻势并未盲目退守，而是通过中场拦截伺机展开快速反击。最终，雄狮成功将1比0的比分守到完场，全取三分，暂时落后于净胜球较佳的马国和印尼，排名A组第三；苦吞二连败的孟加拉则垫底。

李斯平：专注于与马国的比赛

雄狮主帅李斯平在赛后记者会上指出：“我认为最重要的是，我们带着这样一个目标进入这场比赛——争取能踢满四场比赛（三场小组赛和一场决赛或季军赛）。现在我们要做的就是尽可能休息和恢复，争取在对阵马国时以百分之百的状态出战。”

他说：“在进攻方面，我们确实创造了一些机会，而且与对阵印尼那场比赛相比，这些机会的质量相当不错。当然，印尼和孟加拉对我们的防守策略有所不同，且由于孟加拉已经踢过一场比赛，所以我们有更多时间进行分析研究，从而预判潜在威胁。”

谈及雄狮的出线形势，李斯平坦言：“首先，我们得先看看马国对阵印尼的比赛结果。如果马国获胜，出线形势就会充满变数。所以局势如何还很难说，但对我们而言，关键在于专注于自己的比赛。我们会像研究其他对手那样研究马国，并尽最大努力做好备战工作。”

雄狮将于星期四（10月1日）的小组收官战与马国展开长堤德比。根据赛制，两个小组第一直接晋级决赛，两个小组第二则参加季军赛。

史提沃特：雄狮始终没有陷入被动

进球功臣史提沃特则说：“距离上一场对阵印尼的比赛时间间隔很短，大家都尽了全力，这并不容易。过去一年我们和孟加拉交手过几次，他们是一支身体对抗强、球风凶悍的球队，所以我认为最重要的是今晚拿到了三分。”

他补充：“我觉得我们做得很好，成功控制了比赛节奏，并且在控球方面处理得很稳健，没给对手留下可乘之机，所以我们始终没有陷入被动局面。但我们也清楚，在下一场比赛前还有很多工作要做，现在先好好休息恢复吧！”