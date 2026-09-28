爱知—名古屋亚运会乒乓球收官日，中国队在男单和女双再添二金，以六枚金牌结束本届亚运会乒乓球征程。

星期一（9月28日）举行的女双决赛中，主场作战的日本组合张本美和／早田希娜挑战中国组合王曼昱／蒯曼，最终以0比4（0比11、11比13、4比11、9比11）落败，无法重演前辈球员深津尚子／山中教子在1966年夺冠的历史。

早田希娜赛后失望地说：“对手在技术等各个方面都胜过我们。”

随着这枚金牌入袋，中国女双也总算终结了上届杭州亚运会痛失金牌的遗憾。当时中国女双无法进入决赛，最终由韩国组合田志希／申裕斌夺冠。

王曼昱赛后说：“很开心能和蒯曼拿到女双冠军。赛前对比赛结果其实没有太多把握，但我们就是冲着这个目标来的。蒯曼这次发挥得非常好，从团体、混双到女双都是，我这边算是辅助蒯曼吧！”

蒯曼还是首次参加亚运会。她透露自己赛前一度比较焦虑，但随着比赛进行，状态也渐入佳境。

男单决赛：小将林诗栋4比0完胜名将王楚钦

男单决赛上演中国队内战。林诗栋和上届冠军王楚钦在上午的半决赛中，分别击败中华台北的林昀儒和伊朗的阿拉米扬，提前为中国队锁定金牌。

林诗栋挑战老大哥王楚钦还能以四局完胜，首次赢得亚运会男单冠军，也收获个人本届亚运会第三枚金牌。（路透社）

决赛中，世界排名第八、年仅21岁的林诗栋表现出色，面对世界第一的王楚钦，他以4比0（11比5、11比8、13比11、11比5）取胜，职业生涯首次赢得亚运会男单冠军。

值得一提的是，自2002年王励勤重夺男单金牌后，中国男单虽然连续夺冠，却一直无人能够完成卫冕。21岁的林诗栋如今也和蒯曼、王曼昱一样，成为本届亚运会的“三冠王”。除了男单，他还在男双和混双夺冠；其中混双与蒯曼搭档，击败的正是王楚钦／孙颖莎组合。

王楚钦在三年前的杭州亚运会成为“四冠王”，但此次名古屋亚运会，他参加三个项目最终均收获银牌。

尽管中国队收复了女双这枚金牌，却仍无法将乒乓球项目的全部七枚金牌收入囊中，在男子团体赛中以2比3不敌东道国日本而丢失这个冠军。