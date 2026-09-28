（圣地亚哥综合电）佛得角门将沃齐尼亚（Vozinha）坦言，自己仍在努力适应一夜成名后的生活，并透露如果可以选择，他宁愿回到成名之前的日子。

这名40岁的门将在今年6月佛得角的世界杯首秀上一举成名，面对最终夺冠的西班牙时贡献多达七次扑救，并力保球门不失。

比赛结束后的几天内，他的Instagram粉丝数从5万6000人暴增250倍，达到1400万人。

此后，沃齐尼亚入选2026年金球奖最佳门将候选名单，如今他的Instagram粉丝数更已经超过2800万人。

他接受访问时说：“我失去了原本的平静和安宁。现在我已经没有隐私了，至少比以前少了很多……现在我出门、去餐馆，总会有人想和我合照、找我索要签名。或者更糟的是，有人在偷拍我。

“这就是我的生活发生最大变化的地方，我觉得自己对此也无能为力。”

他补充说：“很多人都希望成名、拥有公众人物的身份，但他们只看到了这种生活积极的一面。

“老实说，如果有人让我在现在的生活和以前的生活之间作选择，我会选择以前的生活。”

沃齐尼亚目前在智利劲旅科洛科洛效力。图为球迷高举印着他头像、科洛科洛队徽和佛得角国旗的旗帜，到场为他助威。（路透社）

沃齐尼亚还透露，如今每天都有球迷前往他在佛得角的母亲家中。他说：“我不在那里，所以没办法帮助他们（父母）。他们必须学会应对这种情况，并划定界限。”

这名门将也谈到，自己在世界杯比赛结束后的几分钟内，得知Instagram粉丝暴增时十分震惊。当时，他的粉丝数已经突破100万人。

“球队一名餐饮工作人员走过来告诉我，我已经有‘10亿名’粉丝了……我完全不知道他在说什么，以为他是在开玩笑，但他坚持说是真的。”

他补充道：“后来我去混合采访区接受采访，一名来自巴西广播机构CazeTV的女记者问我知不知道发生了什么。她把手机给我看，那时我才发现自己的粉丝已经超过100万人。”