塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）和美国好手可可·高芙（Coco Gauff），星期一（9月28日）在北京出席2026年中国网球公开赛赛前记者会时皆表示，很享受在北京比赛的氛围。

作为中网的六冠王，乔科维奇时隔11年才重返北京。他说：“11年了，确实有好一段时间了。我一直非常期待在中国的比赛，我的成绩一直都非常好。有这样的一个记录，也能够让我在比赛过程当中对自己的能力充满信心。而且这里有很好的氛围、球迷、还有回忆都非常美好，我希望今年能够继续这样的好运。”

连续三年闯进中网女单四强，其中拿到了2025年赛会冠军，对此，可可笑说：“很开心能够再次回到北京，我对这一周没有太大的期待，不知道为什么我在中网总能表现出很好的成绩，可能就是对自己的期待没有那么大，可以享受氛围。”

11年前，乔科维奇夺走中网男单第六冠时刚刚28岁，正值职业生涯的巅峰期。如今39岁的他再次来到北京国家网球中心，是否感觉有什么变化呢？他说：“我觉得这里的硬件设施一直都在不断地改善，2008年奥运会，我当时在莲花球场比赛，那现在我们看到的中央球场、钻石球场是在2008年之后建造的，我觉得这里的设施都非常好，跟一些巡回赛的其他城市相比毫不逊色。”

与20周年正值青春的中网相比，11年后重返北京的乔科维奇早已不再年轻。但他再次来到钻石球场，依然对比赛对自己充满了信心。他说：“我一直都非常期待在中国的比赛，今年我提前来了几天，就是希望能够有更多的练习时间，然后再参加比赛。总的来说，自己的身体、心理以及练习等整体状况都非常好，没问题。但正式比赛跟练习的感觉还是不一样的，所以我们还得一步一步来。”

谈到为何会将中网列入自己今年的赛历里？乔科维奇说：“我在这个生涯阶段就是去选择我喜欢的赛事去比了，我觉得在这个过程当中，我知道这里的球迷非常喜欢我、给予我很多支持，这是我来到这里最大动力。我在中网的记录一直保持得非常好，虽说已有11年没打了，但我希望回到北京后能够保持这样的好记录。我一直都是记着北京的，今年很开心能够把北京加入到自己的赛程中。”

尽管只是男单500赛事，但乔科维奇说：“我来比赛永远不是说只是享受氛围而已，否则去打表演赛就可以了。我最大的动力永远都是竞争，然后在每一天的比赛当中都竭尽全力、尽力的保持自己的最好水准，努力去赢得比赛胜利。”

乔科维奇说：“当然我觉得这里的条件非常好，而且球迷也非常好，这对于自己整体表现更上一层楼绝对是一个最好的保证。我对自己永远都是有很大期待的，我希望自己一步一步走，然后在每一个阶段都能够对自己的表现感到满意，我必须保持高竞技水准，才能够去满足这样一种持续的动力。”

可可：用亚洲赛季备战2027年

在美网之后，可可曾坦言到亚洲的比赛是为备战2027年赛季，做一些练习改善。她说：”是为了让我的击拍能够更加具有攻击性，然后一发的成功率进一步提升得更高一些，这就是我这一个阶段的练习重点，其他的不多说了。”

可可坦言到亚洲的比赛是为备战2027年赛季，做一些练习改善。（中网组委会提供）

可可说：“我现在是把亚洲的赛季作为我为2027年练习的一个月，所以这也是为什么我可以在亚洲赛季发挥得比较好，因为我的心态和身体都很放松，而且来到中国有很多粉丝支持，我希望能够在他们面前展现出自己最好的状态。”

根据抽签，可可很可能在半决赛遭遇到哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），对此，她说：“我知道她的状态很好，她有非常强的制胜武器，所以她今年拿到两个大满贯冠军，我并不惊讶，当你达到某一个年纪有一样成熟度的时候，你就自然可以看到成果。我今年已经在半决赛输给她两次了，希望如果半决赛再遇到她，我可以拿下比赛。”