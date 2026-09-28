在爱知—名古屋亚运会独得一金一银两枚奖牌后，我国短跑女王珊蒂星期一（9月28日）再回到名古屋市瑞穗公园田径场，率领新加坡接力队以创全国纪录成绩力压东道主日本队，直接晋级星期二（29日）的男女混合4X100米接力决赛。

由陈峰、陈绪洳、李仁和珊蒂组成的这支接力队跑出了41秒66的成绩，以0.03秒优势力压日本队，排在第一组预赛的第二位。此成绩也打破保持了七年的42秒99旧全国纪录。男女混合4X100米接力赛是亚运会田径新项目。

珊蒂星期一 回到名古屋市瑞穗公园田径场，除了跑混合接力赛之外，也为了领取她的200米金牌。（邝启聪摄）

陈绪洳：新项目很好玩 要向珊蒂看齐

谈到这个新项目，陈绪洳说：“这真的太好玩了。我觉得我们在赛场上就是一直很享受比赛过程。

“我们真的很久没有一起跑接力了，上一次应该是2021年或2022年。在这次参加亚运会之前，我们其实完全没有机会一起训练。我们四个人平时都在世界各地训练，根本没有时间碰面练习。甚至可以说，今天的热身是我们第一次真正一起练习。

“所以，我们上场时只能彼此信任。因为完全没练过，也没有进行过完整的接力交接，我们其实没有抱着什么特别的期待。

“能够顺利把接力棒交到最后，而且还以第二名晋级，我真的非常开心。”

谈到这次在名古屋的经验，她则说：“我学到了很多，也得到了很多启发，尤其是从珊蒂身上学到了很多。我真的非常、非常替她感到开心，也为她一路走到今天所取得的成就感到高兴。

“她为新加坡体育作出了巨大贡献，这也是我非常敬佩她的地方。我真的非常仰慕她，也希望有一天能够成为像她一样的运动员。”

在第一组预赛领跑的是泰国队，他们即使没有派出此前在男子100米和200米都刷新大会纪录的普里布勒·汶颂（Puripol Boonson），仍以41秒48排名全场第一。

总排名第二的是中国队，他们的成绩为41秒52。印度以41秒54总排名第三，新加坡和日本分列第四和第五位。

颜宇安（右）负责新加坡男子4X100米接力的第一棒。（邝启聪摄）

我国4X100米接力男队决赛排第八

上星期天（27日）以创赛季最佳成绩39秒34跑进男子4X100米接力决赛的我国接力队，星期一则以39秒88第八名完赛。这支队伍由颜宇安、何安恒、李仁和陈峰组成。

中国队最终以38秒17捍卫金牌，中华台北和韩国分别夺得银牌和铜牌，战绩为38秒32和38秒43。

谈到前一天创造赛季最佳成绩，队中之前唯一参加过亚运会的李仁说：“其实我也很意外，尤其是当我们之中最快的马克·路易斯受伤时。没有他在队中，我们还能取得这样的成绩，真的太疯狂了。”

李仁和陈峰也出战了较早前的男女混合4X100米预赛。问他们是否因为在短时间内跑两个接力赛而影响表现，李仁极力否认，并透露其实他和何安恒在交接时出现了一点小失误。

不过，他与陈峰都非常期待最后一天的混合接力赛。陈峰说：“显然，我们希望能再刷新全国纪录，或许我们还能夺牌，谁知道呢？”

女子4X100米接力方面，中国队实现了五连冠。泰国和日本则获得银牌和铜牌。