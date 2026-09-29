（布鲁塞尔综合电）凭借奥利塞（Olise）在第88分钟的一剑封喉，法国在新加坡时间星期二（9月29日）的欧国联第二场小组赛中，以1比0客胜比利时，让新帅齐达内（Zidane）保持上任以来的全胜战绩。

法国此役缺少受伤的队长姆巴佩（Mbappe），齐达内对上周以1比0险胜土耳其的首发阵容进行九处调整。

在登贝莱（Dembele）、谢尔基（Cherki）和奥利塞等球员替补登场后，法国队逐渐掌握比赛主动权。奥利塞从比利时半场中路附近带球长驱直入，随后精彩破门，帮助法国拿下A1组这场比赛。

奥利塞绝杀后，齐达内在场边狂奔怒吼庆祝，还一度爆射足球来抒发激动之情。

谈到这名拜仁慕尼黑（Bayern Munich）球星，齐达内毫不吝啬赞美之词：“他是纯粹的天才，他就是喜欢踢球，这一点你能看出来。他能够读懂比赛。我很高兴能和他并肩作战。”

齐达内（黑衣）上任法国国家队主帅以来，在两场欧国联比赛都取得胜利。（路透社）

法国下场欧国联，将于星期六（10月3日）主场迎战意大利。齐达内说：“现在我们需要休息。我们进行很多旅途奔波，训练和休息的时间都不多。”

他同时对球队的表现感到满意：“我们在各个方面都做得很好。面对一支非常出色、让我们踢得很辛苦的比利时队，我们顶住压力，踢得非常好，而且展现出勇气。”

雨中带走客场三分 意大利4比1击败土耳其

意大利则在一场雨战中，客场以4比1击败土耳其。上周，意大利在欧国联首战主场以0比2不敌比利时，让曼奇尼（Mancini）重返帅位的首场比赛以失利告终。不过，在布尔萨的大雨中，意大利展现出截然不同的面貌。

巴斯托尼（Bastoni）第九分钟利用角球机会为客队取得领先。13分钟后，弗拉泰西（Frattesi）补射破门。到了第27分钟，首次代表国家队出场的卡约德（Kayode）低射得手，让意大利3比0领先。上半场结束前，意大利共完成10次射门，完全掌控比赛。

易边再战，比赛变得激烈。土耳其中场伊尔马兹（Yilmaz）在第47分钟扳回一球。不过，意大利第50分钟再度将领先优势扩大至三球，由埃斯波西托（Esposito）头球破门，让比分定格在4比1。

意大利前锋埃斯波西托（图）此役和哥哥共同为意大利上阵，他也把进球献给正在经历艰难时期的祖母。（法新社）

目前，法国以六分排在小组榜首，比利时和意大利同积三分，分列第二、三位。意大利下场将前往巴黎挑战法国。谈及这场硬仗，曼奇尼说：“我们会努力恢复体能，为巴黎的比赛做好准备。我有信心。我们有很多年轻球员，他们状态很好，也已经做好准备。”

其他比赛中，B4组的波黑客场4比2大胜罗马尼亚，让罗马尼亚名宿哈吉（Hagi）重返主教练岗位后再次遭遇挫折。瑞典则在主场取得两连胜，以3比1击败波兰，以六分领跑所在小组，比波黑多两分。

B2组两场比赛均以0比0收场，乌克兰客场战平格鲁吉亚，北爱尔兰则在主场与匈牙利互交白卷。C2组方面，黑山凭借拉特科维奇（Latkovic）补时阶段的绝杀，客场3比2击败亚美尼亚，以六分位居榜首。