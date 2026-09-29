（名古屋综合电）在星期一（9月28日）的爱知—名古屋亚运会乒乓球男单决赛以0比4不敌队友林诗栋后，世界第一的中国球员王楚钦说，这是自己最后一届亚运会，目前打球感到很累，找不到享受赛场的感觉。

在赛后采访中，身为男队队长的王楚钦首先对林诗栋表示祝贺。“从之前的混双决赛到今天的男单决赛，林诗栋一路战胜许多优秀的球员，尤其是在男单半决赛，他也打得特别艰难，我觉得他这一次（亚运会）突破自己之前低迷的状态，这是中国乒乓球队值得高兴的一件事情。”

王楚钦（红衣）在赛后祝贺国家队队友林诗栋（右），并认为自己还须总结状态低迷的原因。（路透社）

他还补充道，林诗栋能够“突破自我”，对“中国乒乓球队的未来有很大帮助，对他也是一个新的起点”。

谈到自己时，王楚钦坦言近期比赛“消耗”很大。“觉得很累，也不知道为什么这么累，感觉从世界杯、世锦赛开始，不太能找到享受打球的感觉，或者说喜欢在场上的那种感觉，我觉得这是要好好解决的一个课题吧。”

林诗栋则对赢下“头哥”王楚钦感到意外，坦言对方可能受到伤病影响。

林诗栋说：“我真没想到，而且还是4比0。我一上来的发动，包括一些衔接，做得都不错，再加上‘头哥’整个亚运会从男团到混双，他一直有伤病跟疲惫，再加上我有一些擦网（运气球）的原因吧。”

回顾本届亚运会的乒乓赛事，中国整体统治力仍在，只在男团输给日本错失金牌，其余六个赛项全部登顶。在男单赛后的记者会上，王楚钦恭喜日本拿到男团冠军，也遗憾自己以0比3输给张本智和。

“他们现在的整体实力非常强。当然我们也很可惜，（我）没有拿到应该拿的那一分。”

他还说，日本男队“不论是张本智和还是松岛辉空，都具备世界超一流球员的实力和能力”。“可能竞技体育的魅力就在于比赛总会有输有赢，但我希望中国乒乓球队，永远抱着必胜的心态来面对任何比赛。”