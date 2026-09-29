（费城综合电）美国职业篮球赛（NBA）巨星詹姆斯（James）新加坡时间星期二（9月29日）首次身穿费城76人（Philadelphia 76ers）球衣亮相，并明确表态称，他加盟76人并不是为了享受聚光灯，或只是对着镜头微笑。

在新泽西州卡姆登举行的媒体日记者会上，詹姆斯在台上坐下后，拿起桌上的长方形姓名牌，随后将它放到桌子底下。他身穿印有“PHILA”字样的蓝色23号球衣，笑着说道：“你们都知道我是谁，对吧？”

詹姆斯在星期二随新东家展开训练营，而新赛季揭幕战将在三周后举行，76人将在新加坡时间10月21日迎战卫冕冠军纽约尼克斯（New York Knicks）。

詹姆斯今年7月与76人签下一份两年、总值800万美元（约1023万新元）的合约，使费城拥有一套星光熠熠的阵容。76人从波士顿凯尔特人（Boston Celtics）交易得到后卫布朗（Brown），阵中还有崭露头角的新星埃奇科姆（Edgecombe），以及由马克西（Maxey）和恩比德（Embiid）组成的全明星级组合。

27岁的西蒙斯（Anfernee Simons）此前在波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）扮演重要角色，如今也选择降薪加盟这支球队。

詹姆斯吁球迷耐心等待

詹姆斯指出，他清楚费城以及外界对球队的期望都非常高。他希望队友能够拥抱更高标准以及争冠球队所承受的压力，但同时也提醒费城球迷，众多超级球星的组合并不意味着球队能够立即取得成果。

他说：“这需要时间。这需要时间。有时候，我觉得人们其实不太愿意努力，而每个人都想要那种‘即食燕麦’（instant oatmeal）式的结果。”

这是詹姆斯八年来首次更换球队。他离开洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers），并将球队的核心领袖角色交给东契奇（Doncic）。

如今已经41岁的詹姆斯在NBA征战接近25年，其间曾效力克里夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）、迈阿密热浪（Miami Heat）和湖人，对此类球队角色的变化并不陌生。

詹姆斯（黄衣）曾效力湖人八个赛季，这是他职业生涯至今连续效力时间最长的一支球队。他在2020年率夺湖人得总冠军。（路透社）

他说：“如果我们想成为一支伟大的球队，就必须做一些让自己感到不舒服的事情。我们必须学会适应不舒服的环境。

“这是让我们更快变得出色的最佳方式。你必须爱上那些让自己不舒服的事情。如果能够做到这一点，我们就能成为一支伟大的球队。”

这名四届NBA总冠军补充道：“如果做不到，我们最后就会说：‘哎，我们纸面上的阵容很棒，拥有很多出色的球员，但我们在第二轮就输了。’我不想这样。我不是离开家人来到这里，只为了在第二轮出局。”

詹姆斯：愿意为球队承担任何角色

詹姆斯在签约前就告诉76人，他愿意承担球队需要他承担的任何角色，具体职责也可能随着伤病情况以及年轻球员的发展而改变。

谈到自己预计在球队扮演的角色时，詹姆斯说：“球队需要我做什么，我就做什么。我这套比赛方式最大的优势，就是我什么都能做。真的，我什么都能做。”主教练纳斯（Nurse）则将詹姆斯的角色概括为“进攻创造者”（offensive creator）。

球队众多球员最终要如何搭配，目前还不能马上看出端倪。西蒙斯透露，球队内部已经公开讨论所有人需要作出的“牺牲”，以让这套阵容真正发挥作用。

与西蒙斯一样，詹姆斯、恩比德和马克西过去都曾担任球队头号得分手的角色。上个赛季，布朗效力凯尔特人时场均得到28.7分，排名全联盟得分榜第四。

有詹姆斯、布朗（图）等全明星球员的加盟，76人的阵容可谓星光熠熠，但球权的分配可能还是个问题。（法新社）

布朗星期二并没有明确说谁会成为球队的“老大”，但队友都对他攻守两端的表现赞不绝口。西蒙斯评价道：“布朗每一晚都会倾尽全力。”