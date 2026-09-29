新加坡羽毛球头号男单骆建佑星期二（9月29日）在爱知—名古屋亚运会男单决赛不敌泰国世界冠军昆拉武特，收获银牌。

世界排名第13的骆建佑与世界第一昆拉武特都曾赢得世界羽毛球锦标赛冠军，这场对决对两人而言都意义非凡——胜者将首次成为亚运会男单冠军。

在爱知县一宫市综合体育馆举行的决赛中，状态出色的昆拉武特展现出极强的防守能力，有效限制骆建佑的进攻，首局以21比12先下一城。

第二局，昆拉武特延续首局获胜的火热手感，在关键分上拉开差距，最终以21比16胜出，为泰国拿下该赛事历来首枚男单金牌。

世界冠军昆拉武特（图）直落两局力克我国好手骆建佑，夺下亚运男单金牌。（邝启聪摄）

在亚运会历届男单金牌得主中，由中国、印度尼西亚和马来西亚球员轮流取得，上届冠军李诗沣止步32强。

这是骆建佑与昆拉武特职业生涯第11次交手。此前，昆拉武特曾在世锦赛、亚锦赛和东运会等赛事中击败过骆建佑。此役过后，这名泰国名将也将两人的交手纪录扩大至九胜二负。

尽管无缘金牌，骆建佑在本届亚运会闯入男单决赛，已经创造新加坡羽球队在亚运会的最佳成绩。此前，新加坡在亚运会羽毛球项目的最佳战绩是2006年多哈亚运会的女子团体铜牌。

世界第一的安洗莹是亚运会史上首名完成女单卫冕的球员。（邝启聪摄）

在女单决赛中，尽管世界第三的山口茜在主场作战，也有许多现场观众为她加油，但世界第一的上届冠军安洗莹势不可挡，她用时52分钟以21比17、21比9摘下金牌，成为亚运会史上首名完成女单卫冕的球员。

本届亚运会，安洗莹出战女单和女团比赛，打了七场保持全胜，不过团体决赛被日本队逆转，遗憾摘银。

混双冠军属于中国组合蒋振邦／魏雅欣，女双冠军属于韩国组合李绍希／白荷娜，男双冠军则落在印尼组合卡尔南多／马丁手中。