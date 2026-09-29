（洛杉矶综合电）布朗尼·詹姆斯（Bronny James）期待在圣诞大战与父亲勒布朗·詹姆斯（LeBron James）交手，不过在那之前，他会专注于提升自己的比赛能力，并努力走出这位传奇父亲的光环。

2024年10月22日，父子二人成为美国职业篮球赛（NBA）史上首对在正式比赛中并肩出场的父子组合。今年7月，在与儿子并肩作战两个赛季后，詹姆斯离开洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers），与费城76人（Philadelphia 76ers）签下两年合约。

布朗尼则留守湖人。谈到与父亲“分道扬镳”，布朗尼新加坡时间星期二（9月29日）在媒体日说：“他（詹姆斯）有他自己的道路，我也有我自己的道路。

“他知道我想闯出自己的名堂，我想继续自己的职业生涯，并不断成长为一名更好的球员。他也知道我想把注意力放在这些事情上。所以，他决定这么做。”

布朗尼：父亲离开湖人前没和自己深入讨论

这名即将年满22岁的后卫，本名是小勒布朗·雷蒙·詹姆斯（LeBron Raymone James Jr.），布朗尼是他的昵称。

他说：“大家都叫我布朗尼。我的真名其实是勒布朗……这对我来说是一种动力，让我每天起床后都努力证明自己是布朗尼，而不是勒布朗。”

布朗尼（左）与父亲詹姆斯（右）曾在湖人并肩作战，如今父亲离队加盟76人，布朗尼更需要在湖人证明自己。（法新社）

詹姆斯在决定从美国西海岸转战东海岸之前，确实曾征求家人的意见，但从布朗尼的描述来看，父子俩似乎并没有进行太长、太深入的讨论。

“我们都是那种不太喜欢说太多话的人，尤其是在谈论工作、我们要做什么，以及彼此的感受时……所以老实说，并没有太多（讨论）。”

本赛季获得230万美元（约294万新元）保障合约的布朗尼说，他今夏专注于明确球队角色，即担任湖人两名明星后卫东契奇（Doncic）和里夫斯（Reaves）的替补。

湖人今夏迎来九名新球员，目前的重点则是着眼当下，让“老将们”与这些新面孔尽快建立默契。

谈到詹姆斯的离开，东契奇说：“（他离开）确实有点让人难过。和勒布朗（詹姆斯）一起打球的经历非常棒。我从他身上学到很多，我们都知道勒布朗·詹姆斯是谁。我们曾共同度过一段时光，那是非常棒的经历。”