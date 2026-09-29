（圣安东尼奥综合电）圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）超级巨星文班亚马（Wembanyama）在星期一（9月28日）的媒体日上坦言，他至今仍未完全从上赛季美国职业篮球联赛（NBA）总决赛1比4不敌纽约尼克斯（New York Knicks）的失败中恢复过来。

然而，这一失落并未抹杀他对即将开启的新赛季的乐观展望与壮志。

文班亚马在谈到自己仍在承受的情感煎熬时说：“这种情绪随时间而演变，有那么几晚我确实辗转反侧、难以入眠，情绪非常复杂。但总有一个时刻，你必须接受并亲身体验这一切，我们要直面这些情绪。我们目前处于极佳的状态，充满希望、野心勃勃，并且做好了准备。”

作为联盟历史上首位全票当选的最佳防守球员（Defensive Player of the Year，简称DPOY），文班亚马刚刚经历了其职业生涯中最短暂的一个休赛期。即将在NBA迈入第四个赛季的他，在这个休赛期通过多种高效的方式充实自己，备战球队普遍认为将比2025-26赛季更加艰难的新赛季。

除了与NBA传奇名宿奥拉朱旺（Olajuwon）一同训练外，文班亚马还与多名马刺队友前往休斯敦，在全明星后卫达龙·福克斯（De’Aaron Fox）的私人球场进行合练。随后，文班亚马更化身东道主，邀请队友们远赴法国进行训练与游览，他形容这段队友情谊“令人动容且充满情感”。

文班亚马说：“显然，我们必须经历一些情绪起伏，有些时候你得独自面对，但以团队的形式共同经历会更好。

“从我们今年夏天所做的一切——尤其是大家聚在一起的这段时光——我收获了许多积极的东西，那段经历真的很棒。”

卡斯尔：游法经历极具凝聚力

第三年效力球队的后卫卡斯尔（Castle）形容，全队前往法国拜访文班亚马是一次极具凝聚力的体验：“它把我们紧紧凝聚在一起，这里没有教练，只有球员。经历了一场艰难的失利后，大家能凑在一起聊聊心声并提升球技，化悲痛为力量，这对我们大有裨益。”

此外，文班亚马还在8月与队友巴恩斯（Barnes）一同参与了法国一家职业橄榄球队的训练。文班亚马透露，这些训练“对前庭系统的平衡大有裨益，并带来了全新的动作模式与力量提升方式”。

当然，文班亚马并非马刺队内唯一难忘总决赛伤痛的人。经历完首个完整执教赛季的主教练约翰逊（Johnson）指出，能有一段深呼吸并沉淀反思的时间非常宝贵。卡斯尔则说：“让我铭记最久的是我们离总冠军曾经那么近，这将在我们的余生中塑造我们的性格。”

老将巴恩斯将整个总决赛历程称为全队“共同的心碎体验”，而福克斯也强调了马刺若想重新杀回总决赛最高舞台所面临的巨大挑战。

“就算我们本赛季赢下60场比赛，也不会有人为我们拍手叫好，因为那是被视为理所应当的。对我们而言，关键在于每天所设立的标准与专注度。每一支总冠军球队都曾经历过失利与剧痛的时刻，我认为这只会让你在面对要求时更加专注、更加自律。”