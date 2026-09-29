随着美国职业篮球赛（NBA）媒体日活动星期一（9月28日）在全美各地拉开帷幕，詹姆斯（James）和“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）领衔一批在今夏改换门庭的球星，身披新战袍亮相，为即将展开的新赛季揭开序幕。

诚然，字母哥转投迈阿密热浪（Miami Heat）所引发的讨论热度，或许不及詹姆斯签约费城76人（Philadelphia 76ers）来得轰动。然而，这位两届常规赛最有价值球员（MVP）绝对值得占据头条位置，毕竟他是今夏所有转会球员中实力最强的一位。

事实上，在今年NBA球员实力排行榜的前12名中，只有字母哥一人没有留在上赛季效力的球队。尽管在密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）的最后一个赛季饱受伤病困扰，但这位31岁的球星仍处于巅峰期，并在2024至2025赛季入选最佳阵容一阵。

值得一提的是，字母哥加盟热浪与沙奎尔·奥尼尔（Shaquille O’Neal）在2004年加盟球队时的年龄相仿。奥尼尔当年的转会，最终在两年后帮助球队夺得总冠军，如今字母哥同样肩负着带领热浪冲击总冠军的重任。

从战术角度来看，热浪必须围绕字母哥和阿德巴约（Adebayo）这两位全明星内线来构建阵容。这两位球员都具备足够的多面性，理论上能够在高水平比赛中共存，但这对内线组合究竟能否发挥一加一大于二的效果，将成为热浪新赛季的重要看点。

伦纳德回归猛禽

在经历“阴阳合同”事件后，伦纳德最终离开快艇，回到曾经带队夺得总冠军的猛禽。（法新社）

今夏另一笔轰动的交易非科怀·伦纳德（Kawhi Leonard）莫属，他不仅在涉及“阴阳合同”的调查中仅受到轻微处罚，还从多伦多猛禽（Toronto Raptors）获得一份为期两年、价值1亿1500万美元（约1亿4700万新元）的续约合同。

猛禽上赛季凭借联盟前五的防守表现重返季后赛，如今迎回伦纳德无疑进一步提升了锋线实力。随着斯科蒂·巴恩斯（Scottie Barnes）确立为球队核心，猛禽显然不会指望35岁的伦纳德重现2019年率队夺冠时的影响力，而是将他定位为一名专职得分手。

尽管他在洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）那段令人失望的经历以不光彩的方式收场，但他的季后赛经验和终结比赛能力，有望帮助这支处于上升期的猛禽在面对东部强敌时拥有一战之力，并赢得自2020年以来的首个季后赛系列赛。

戴维斯等待巫师首秀

从湖人到小牛再到巫师，戴维斯近年的职业生涯充满转折。（法新社）

严格来说，安东尼·戴维斯（Anthony Davis）算是一位“新面孔”，因为自2月从达拉斯小牛（Dallas Mavericks）交易过来后，他从未代表华盛顿巫师（Washington Wizards）出战过。随着他的首秀进入倒计时，人们不禁会思考：巫师是否真的是他的理想归宿？

首先，戴维斯本有资格签下一份为期四年、总价值2亿7600万美元（约3亿5292万新元）的续约合同，但鉴于他过去三个赛季的出勤率不足总场次的一半，巫师至今未与他达成新协议。此外，33岁的戴维斯正处于渴望为争冠球队效力的职业生涯阶段，而巫师上赛季仅仅取得17场胜利。

在选秀大会选中状元迪班萨（Dybantsa）、并交易得到全明星控卫特雷·杨（Trae Young）之后，巫师必须尽快在战绩上取得进步，否则外界关于戴维斯未来的舆论将会愈演愈烈。