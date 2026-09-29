2026年爱知—名古屋亚运会电子竞技项目《绝地求生》（和平精英亚运版本）星期二（9月29日）决出最终名次。卫冕冠军中国队在经过两天共12局的角逐后，最终以114分收获银牌，无缘实现卫冕。泰国队以128分拿下金牌，巴基斯坦队则以100分获得铜牌。

本次赛事汇聚12支亚洲顶尖代表队同场角逐，采取两日12局的总积分制。在星期一（28日）的首个比赛日中，中国队竞技状态不俗，首局顺利“吃鸡”（拿下单局第一名），并在大部分对局中的击杀数据领跑赛场。不过，中国队在第六局遭遇突发减员，首日战罢以微弱劣势暂列总积分榜次席。

星期二上午8时展开的最后六局决胜较量中，身处追分位置的中国队全员出击，战术风格积极主动，在首小局甚至打出仅折损一人便全歼东道主日本队的精彩场面。然而在随后的对局里，队伍表现起伏偏大，各小局名次波动明显。尽管最后一局再度成功“吃鸡”，但面对全程守住积分优势的泰国队，中国队最终未能抹平分差逆转战局，遗憾屈居亚军。

中国队此次出战阵容由李洋担任主教练，五名参赛队员分别为陈玉萌、刘金山、何疆洪、贺睿博与李昊奎。

中国电竞队在本次亚运会上整体战绩不俗，在星期一结束的《王者荣耀亚运版》决赛中，中国队以4比0横扫马来西亚队实现卫冕，中国队长徐必成也成为首位两获亚运金牌的电竞选手。