三年前，他们因为杭州亚运会认识；三年后，他们又在名古屋见面。

来自不同公司、不同背景，原本互不认识的媒体人，因为一起报道新加坡队的比赛而相识。亚运会结束后，这段因为赛事建立起来的关系却没有结束。三年间，他们偶尔相约吃饭；到了名古屋，又再次一起采访新加坡运动员。

2023年杭州亚运会期间，我在报道新加坡队比赛的过程中认识了四个人：自由摄影师黄靖安、执业律师符诗圣、在科技公司工作的王嘉伟，以及刚大学毕业不久的翁伟铭。

三年后来到名古屋，黄靖安和符诗圣继续以摄影师的身份亮相，翁伟铭则继续以自由撰稿人身份帮新加坡团队记录新加坡运动员的故事。

每次有人问我，为什么大学毕业后的第一份工作可以做这么多年时，除了因为热爱体育，另一个原因其实和运动员很像——综合型运动会一直是我的期盼。

只是要让同一批人，再次一起在同一届亚运会上出现，并不是件容易的事。能够来的人有限，但想来的人却很多。比如，王嘉伟这次就因为没入选名古屋亚运会采访团队而缺席。

杭州亚运会期间，五名来自不同公司和背景的媒体工作者第一次见面，在随后的三年里保持联系，左起为陈芷馨、王嘉伟、翁伟铭、符诗圣和黄靖安。（陈芷馨提供）

对于这次能够再次一起参加亚运会，翁伟铭说：“其实没想过这可能发生，因为我们各自都在不同的岗位做着其他的事，但心里还是期盼有这个可能性。”

符诗圣也很珍惜这次机会。他说：“能够成为新加坡代表团报道团队的一员，很容易让人把这样的机会视为理所当然；但我把每一次报道新加坡团队的机会，都当作可能是最后一次来珍惜，并全力以赴。我们能够在这个时候一起在名古屋采访，其实是非常幸运的事，也是三年前的我完全没有想象过的。”

三年过去，大家的生活和工作都有了变化，但黄靖安认为，有些东西始终没改变。

“改变的是，他们在职场上都进入了人生的不同阶段；但不变的是，大家对摄影和写作的热情依然跟三年前一样，还是希望通过自己的一分力，为新加坡体坛作出贡献。”

或许，如果没有亚运会，这几个人这辈子都不会认识。黄靖安、符诗圣和翁伟铭都认同这一点。

运动员会记住自己在赛场上赢得的奖牌，记者会记住自己报道过的比赛。而对我们来说，亚运会留下的，也许还有一些成绩表上没法记录的东西——一群朋友。

下一届亚运会，我们是否还能以同样的身份再次见面，没有人知道。

但至少，这一次，我们又一起走过了一届亚运会。