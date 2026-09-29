曾代表菲律宾参赛，如今穿上新加坡战袍，25岁新加坡运动攀岩好手维罗西尔（Verosil）星期二（9月29日）在爱知—名古屋亚运会晋级男子抱石（boulder）决赛后说，能代表新加坡参赛一直是梦想。

运动攀岩比赛这一天在名古屋市国际展示场展开。维罗西尔在男子抱石赛半决赛取得48.60分，排在15位选手中的第八位，压线晋级星期三（30日）的八人决赛。

对于维罗西尔来说，这次能够参加亚运会并不容易，他今年4月在一次亚运资格赛中没能晋级，但过后由于有其他选手退出，他才成功递补参赛。

八年前曾代表菲律宾参加亚运会

这次参加亚运会也对他意义重大，因为他2018年曾代表菲律宾参赛，第二次亚运会之旅则为新加坡上阵。

他告诉《联合早报》：“我和家人在我2岁时就移民到这里，成为永久居民，在这里求学和服兵役，我的目标一直是成为新加坡公民。”

维罗西尔第二次参加亚运会，成绩比八年前出色。图为他成功触碰到第三条攀岩路线终点后庆祝。（关俊威摄）

维罗西尔在去年正式成为公民后，很快就代表我国参加东南亚运动会，如今再参加亚运会。他说：“这简直难以置信，这一直以来都是我的梦想。我在新加坡长大，根植于这片土地，我的目标始终是代表新加坡出战。能在获得公民身份不到两年的时间里就得到这个机会，我真的感到非常高兴。”

抱石赛犹如考试 出场看“考题”五分钟“解题”

男子抱石赛犹如一场考试，选手必须面对四个不同构造的攀岩路线，且上场后才能看到“考题”。每个路线限时五分钟，他们必须在时限内找到方法并登顶，到达特定站点拿到10分，成功登顶则拿到25分，每失败一次扣0.1分。四个路线全部一次登顶，可以拿到满分100分。

维罗西尔在前两个路线攀登失败后，在最后两个路线成功登顶，最后晋级。他说，每个路线需要选手施展的技巧都不同，这次的前两个路线比较强调手指握力和平衡感，是他没那么擅长的路线，但他没有因此受挫。

这次亚运会第三条攀岩路线是他比较擅长的，需要选手有跳跃或摆动的能力，他也顺利过关。（关俊威摄）

“我们多数人的策略都是忘掉无法攀爬上一个路线的事，因为肯定有自己擅长和不擅长的……我通常擅长是较大动态的动作，例如大幅度摆动等。我在结束前两个路线回到隔离室时瞥到剩下的路线，认为我应该会做得比前面两个好。”

对于这次亚运会的目标，他说：“老实说，来参赛我没有太多预期，我只想要做得最好，享受当刻。我提醒自己要感激这次机会，进入决赛也已经是一个荣耀。我还有些不敢相信，这意义重大，因为明天我会和这些这个项目伟大的选手比拼，我很敬仰他们。能和他们同台已经是种荣幸。”

他八年前参加亚运会时，运动攀岩项目结合抱石、速度（speed）和难度攀岩（lead）三项，颁发全能赛金牌，这次则是三项拆开。

中日韩各两人闯决赛 我国另一选手吴文斌第11

当时在抱石名列第15，最终排在第19的维罗西尔，星期三将和日本、韩国、中国的各两名选手及一名泰国选手参加决赛。这包括上届抱石及难度攀岩两项全能赛的前三得主——日本的巴黎奥运银牌安乐宙斗（99.3分）、韩国的李度炫（99.7分全场最高），以及中国的潘愚非（84.1分）等。

日本上届冠军安乐宙斗在一次就攀上第二跳路线最高点后庆祝，享受主场观众给予他的欢呼和掌声。（关俊威摄）

曾参加上届亚运会的我国另一选手、23岁的吴文斌这次以34.70分排名第11，无缘晋级，只能展望下来的难度赛。他说：“决赛是个实际的目标，但我不知道为什么今天没能做好，错失了很多机会。但维罗西尔晋级了，我很为他高兴。”

新加坡选手吴文斌排名第11，无缘晋级决赛。（关俊威摄）

女子速度赛 我国两将第12和第15晋级

同日也进行了女子速度赛资格赛，在参赛17人中有16人能晋级下一圈的情况下，新加坡两名代表陈奕錂和许愫恩顺利闯关。在四次尝试中，陈奕錂攀登到15米顶端的最快时间是7秒62，排名第12；许愫恩以8秒15名列第15，并创造个人最佳成绩。

陈奕錂（右）爬上15米高的岩壁，触碰计时板停止计时。左为隔着一条赛道比赛的另一名新加坡选手许愫恩。（关俊威摄）

中国的邓丽娟以6秒23打破赛会纪录，拿下全场第一。晋级的16人下来将分成四组展开淘汰赛，每组前二晋级，过后依次决出最后四人一较高下。比赛将在星期三决出金牌。