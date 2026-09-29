爱知—名古屋亚运会冲浪项目星期一（9月28日）正式落下帷幕，男女短板项目的金牌皆由东道主选手包办，让日本在这项亚运“新兵”项目中成为最大赢家。

这是冲浪首次成为亚运正式比赛项目，赛事在日本爱知县田原市的太平洋长滩举行，设男子和女子短板两个项目，同时也是2028年洛杉矶奥运会的资格赛。每道浪最高可得10分，最终取两道最高得分的浪相加，作为有效成绩。

日本队由东京奥运会银牌得主五十岚卡诺亚领衔，作为夺冠大热的他当天也是一路过关斩将，复赛成功“乘上”七道浪取得14分，战胜印度尼西亚选手布伦森·梅迪（Bronson Meydi）的11.33分。

五十岚卡诺亚在半决赛继续乘胜追击，第六道浪取得所有裁判给出的满分10分，以18.33分轻取仅得5.83分的菲律宾选手。他在决赛的对手是另一名印尼选手帕贾尔·阿里亚纳（Pajar Ariyana），最终仅用三道浪就以12.87分夺得金牌。

女子组方面，中国选手杨思琪在复赛取得全场最高的15.80分，并在半决赛以13.83分击败日本代表野中美波（8.84分）。不过，她在决赛表现下滑仅得7.57分，最终败给夺得11.64分的另一名日本选手池田美来，收下银牌。

我国首次派选手参加女子短板项目，迎来亚运首秀的卡米耶·斯帕卡罗泰拉（Camille Spaccarotella）日前止步第二轮，在21名参赛选手中取得并列第17名的成绩。