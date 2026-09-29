（名古屋法新电）在星期二（9月29日）的爱知—名古屋亚运会羽毛球女单决赛中，来自韩国的世界第一女单安洗莹以21比17、21比9横扫日本名将山口茜，成为亚运会历史上首名卫冕女单金牌的选手。

作为现任奥运会与世锦赛双料冠军，安洗莹自今年3月以来未尝败绩。继三年前在杭州亚运会摘金后，安洗莹在名古屋展现了统治级的表现。

这也是这名24岁名将在战绩辉煌的2026年斩获的第八座冠军头衔。今年她仅在全英公开赛屈居亚军，此外因伤退出了日本公开赛。就在上个月，安洗莹在印度新德里夺得了个人第二座世锦赛冠军。

安洗莹（黑衣）自今年3月以来未尝败绩，此番在亚运会也击败日本选手山口茜（粉衣），成功卫冕羽毛球女单的金牌。（邝启聪摄）

在现场韩国球迷的助威声中，安洗莹开局慢热，但随后迅速扭转局势掌控首局节奏。安洗莹以一记贴线强攻让山口茜扑救不及倒地，最终更以网前反手挑球拿下首局。

次局比赛，安洗莹攻势不减，迅速确立大比分领先。随着山口茜接发球出界，安洗莹双膝跪地、仰天长啸庆祝胜利。在本周早些时候的女团比赛中，安洗莹曾经击败过山口茜。

安洗莹在本届亚运会中求胜心切且情绪充沛，此前曾因在比赛中一度情绪失控而公开致歉。在夺冠后，安洗莹还不忘与看台上观战的父亲打趣了一番：“我在场上拼得筋疲力竭，他却在看台上舒舒服服地加油。”

韩国中国分获女双混双金牌

在女双决赛中，韩国组合李绍希／白荷娜历经三局苦战，以26比28、21比18、21比18力克中国组合刘圣书／谭宁摘金。决胜局战至18平的关键时刻，刘圣书脚踝意外受伤，虽然她过后坚持带伤出战，但还是被对手抓住机会，连得关键分锁定胜利。

混双决赛方面，中国组合蒋振邦／魏雅欣以21比19、21比8直落两局战胜印度尼西亚组合阿姆里·萨纳维（Amri Syahnawi）／尼塔·维奥利娜·马瓦尔（Nita Violina Marwah），顺利夺冠。面对蒋振邦／魏雅欣的凌厉攻势，萨纳维与妮塔在次局未能找到破解之策，只能屈居亚军。