在全红婵的缺席下，中国跳水好手陈芋汐星期二（9月29日）在爱知—名古屋亚运会女子10米跳台决赛中勇夺金牌，这也是她在亚运会上的首枚个人金牌。

21岁的陈芋汐是两届奥运会金牌得主，但她的金牌都来自于女子双人10米跳台，个人赛都不敌全红婵，屈居亚军。在上届杭州亚运会上，她在这个项目中同样落后于全红婵，只能收获一枚银牌，但随着全红婵没有入选中国跳水队本届亚运会的阵容，陈芋汐终于技压群芳，以432.65的高分收获亚运会首枚个人赛金牌。

日前和她一起在女子双人10米跳台决赛中夺冠的队友卢为，最终以385.40分拿下银牌，朝鲜选手赵真美以363.80分获得铜牌。

值得一提的是， 陈芋汐在上午的预赛中只排名第二，落后于卢为，但到了决赛，她却拿出了统治性的表现，以47.25分的巨大优势力压队友夺冠。

同为15岁的我国小将关嘉恩和湛蕊嫣也角逐了这个项目，这对在去年曼谷东运会上为新加坡摘得双人赛银牌的年轻组合，在星期二上午顺利晋级后，分别在决赛中取得249.30分和232.25分，占据11名选手中的第九位和第10位。

男子3米跳板金牌也在同日决出，上届冠军中国的王宗源以压倒性的494.40分强势卫冕，上届亚军郑九源以419.75分继续获得银牌。铜牌归东道主选手坂井丞，他的成绩是376.40分。

这已是王宗源在本届亚运会收获的第三金，他此前已登顶男子1米板，并和郑九源联手夺得男子双人3米板金牌。

李承恩转项排在15名选手中第八位

新加坡也有选手参加男子3米跳板，去年在东运会上拿下此项目铜牌的18岁好手李承恩，最终以355.80分在15名选手中排名第八。

值得一提的是，李承恩在上届亚运会参加的是跳台项目，自去年东运会开始转战跳板，星期一（28日）在男子1米板排名第七，战绩不俗。

女子10米跳台和男子3米跳板金牌是中国跳水队在本届亚运会收获的第七和第八枚金牌。星期三（30日）若能在最后两项——女子3米跳板和男子10米跳台再收下金牌，将完成自1990年北京亚运会以来，横扫所有跳水项目金牌的壮举，同时也达到亚运会跳水第100金的里程碑 。