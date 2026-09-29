（静冈新华电）中国女足星期二（9月29日）在爱知—名古屋亚运会女足半决赛中，0比2输给朝鲜，无缘晋级决赛。

从两队近年的交手历史来看，朝鲜占据上风，但在今年3月的女足亚洲杯小组赛中，中国曾以2比1逆转战胜朝鲜。两队在小组赛都取得两胜一平，中国在八强经过加时赛1比0险胜越南；朝鲜则以5比1大胜中华台北。

比赛在静冈县小笠山综合运动公园体育场举行。上半场两队在大雨中没有创造太多机会，均无建树。

比赛僵局在第53分钟被打破，中国后卫姚伟在对方开出自由球时防守摆乌龙。朝鲜第79分钟扩大领先优势，她们开出的角球没有被中国解围太远，中场明有成推射远角破门，帮助朝鲜2比0锁定胜局。

上届银牌得主朝鲜连续两届闯入决赛，将对垒日本或韩国。中国则连续两届出战铜牌战，上届她们在铜牌战以7比0横扫乌兹别克斯坦。决赛和铜牌战定于10月2日在同一场地举行。

中国主帅米利西奇（Milicic）赛后说：“这是一场在艰难天气条件下与强劲对手展开的艰苦比赛，我们在防守端做得很好。令人遗憾的是，我们送出一记乌龙球。可能因为有几名关键球员缺阵，阵容深度不够，因此我们在落后的情况下未能找回比赛节奏。想要与朝鲜抗衡，就必须发挥出最佳状态。”

对于铜牌战，米利西奇说：“这将是巨大的挑战。今晚我们可以感到沮丧，但明天一早醒来，必须把这场比赛抛在脑后。我们只有两天的恢复时间，必须尽快从这场失利中走出来。无论是日本还是韩国，都是非常强劲的对手。”