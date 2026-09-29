世界女单前头号球员白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）星期二（9月29日）表示，自己很开心能够回到北京参加中国网球公开赛。她说：“我已经迫不及待希望能够赶快比赛了。”

本届中网也是阿丽娜自美网后的首站赛事。在今年美网女单决赛中，她与哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）大战三盘最终以1比2落败。在无缘美网三连冠的同时，她也拱手让出自己坐了99周的世界第一宝座，可谓损失惨重。对此，她说：“我在美网时尝试了不同战术，然后又有一点点受伤。”

美网的失利，也让阿丽娜本赛季“四大皆空”，创下自2022年以来首次全年没有一座大满贯冠军进账的纪录。这名女子网坛最顶尖的球员，着实心有不甘。

那么来到中网的阿丽娜目前状态如何，对亚洲赛季有什么样的期待？此前，美国球员可可·高芙（Coco Gauff）说，本赛季大满贯结束后让她的身体和心态都变得很轻松，对于赛季末的比赛没有太多的期待。但阿丽娜却有着不同的态度，她说：“老实说，对于赛季末的最后三个比赛（中网、武网、年终总决赛），我觉得我还是很期待的。”

阿丽娜说：“在赛季中期的时候，我的身体状态不是太好。但在美网时我就开始觉得自己的身体变得更好了，这让我的心态也随之变好。在这样的基础上，我觉得现在自己整个心态和身体都更好了，而且又恢复了健康，所以赛季末我准备再冲一把，希望能够打出自己最佳的状态，打出更好的比赛。”

坦言很喜欢北京一切的阿丽娜，却好像与中网没有太深的缘分。她此前三次参赛全都止步八强，去年更是因伤病退赛。不过，今年她还是回来了，尽管带着美网的溃败和丢掉世界第一的懊恼，却带着一个健康的身体，选择在北京重新出发。

阿丽娜说：“我觉得自己的身体状况更加稳定了，能够让我在比赛中做得更好。身体和心理都过了这一关，能够让自己变得更加强壮，这是最好的保证。之前在中网表现不是那么的稳定，因为我可能比赛打得不够多，但我今年整体状态变好了，所以对于中网我的期待就会更高，我觉得我已做好战斗准备了。”

作为赛会二号种子，阿丽娜如果发挥出色，很可能与头号伊莲娜会师决赛。若能成功复仇，她将有1000分进账，为重夺世界第一奠定基础。美网之后，阿丽娜（‌7875分）落后伊莲娜（‌9901分）‌2026分‌。但双方积分差距大概率会在亚洲赛季缩小‌，彼此完全不同的保分压力是核心驱动因素。所以，阿丽娜誓言要再冲一把。此番她能否在北京国家网球中心钻石球场打破魔咒笑到最后，令人期待。

此外，谈到球员在赛场上的表现和社交媒体之间是否存在关联，阿丽娜说：“我觉得自己的表现跟社交媒体完全没有关联，有的人就说你老是上网，可能没有太多练习时间了，但其实真实的生活当中你可能就30分钟在社媒上，我很多时间都还在练习。我觉得社媒能够让我们很好地释放，可以让大家分享自己更多样的一面。现在这个阶段我不太在乎别人的判断了，你不管做什么，都不可能让所有人满意，我不在乎别人说什么，我就做自己喜欢的事情就可以了。”

郑钦文推荐阿丽娜逛三里屯

值得一提的是，阿丽娜志在赛场上冲击好成绩的同时，也给自己安排了购物计划。她笑着说：“北京有很多地方都值得去看，但我自己的时间可能有限，住得也比较远，不过我首先还是想购物。我会问一下郑钦文，看她能给我什么建议。”

对郑钦文而言，在中国比赛就像是第五个大满贯，中网对她来说跟大满贯一样重要。（中网组委会提供）

对此，在随后郑钦文的记者会上，她回应了阿丽娜的隔空喊话。她说：“如果让我推荐，她们肯定首先会去三里屯，我觉得买一些可能国外买不到的东西，像中国本土设计师品牌比较新颖，买一点中国传统文化的东西，会非常有意义。”

谈到即将开打的中网，郑钦文说：“准备的状况是很好的，我的预期就是每一场比赛发挥出自己的水平。在中国比赛就像是第五个大满贯，中网对我来说跟大满贯一样重要，我希望能够在本土观众面前表现得特别好，这的确是一种额外压力，但背后也是额外动力，我的期待很高。

“两年前没有办法在中网（四强）取得更好成绩，所以我希望今年在没有太大的压力下尽力拼搏，看看我是不是能够朝自己的梦想更进一步。我知道赛季末肯定是不容易的，我现在的排名还是50多，我希望能够继续拼一拼赢下更多的比赛，每一场比赛都全力以赴。”