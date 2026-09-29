经过七天在50个项目中的龙争虎斗，爱知—名古屋亚运会的田径赛在星期二（9月29日）落幕。

在这个田径赛的收官日，新加坡运动员也没有缺席，角逐了男女混合4X100米接力决赛。由陈峰、陈绪洳、马克·路易斯和珊蒂组成的接力队最终以41秒19排名第四。虽与奖牌擦肩而过，却再次刷新了全国纪录。

混合接力赛是亚运会的新项目，新加坡队在星期一（28日）的预赛中以41秒66打破保持了七年的全国纪录，排名全场第四。

负责最后一棒的珊蒂（左二）虽成功追上了日本队（右二），却追不上印度队（图外），新加坡最终无缘男女混合4X100米接力奖牌。（新加坡全国奥理会提供）

此前伤退 马克·路易斯惊喜回归

值得一提的是，我国“男飞人”马克·路易斯在跑完100米半决赛后，因伤退出200米项目，没想到星期二竟惊喜回归，参与了这场决赛，并协助队伍将全国纪录提升近半秒。

当被问到前一天跑出全场第四快的成绩后，决赛是否冲着奖牌而来，四人异口同声说道：“当然，我们就是奔着这个目标去拼的，我们真的很接近。”

即便最终无缘领奖台，但对于能够再创全国纪录，马克·路易斯还是感到非常满意。

此项目的金牌归中国所有，他们凭借最后一棒的新科女子100米金牌得主陈妤颉，反超在预赛中领先的泰国队（40秒87），以40秒78抢下金牌。

新加坡在第三棒的马克·路易斯后仍排名第五，珊蒂之后成功追上日本（41秒24），却追不上第三名的印度（41秒06）。

珊蒂成功捍卫亚运会女子200米金牌和100米银牌，近两届亚运会为新加坡贡献了四枚奖牌。（邝启聪摄）

珊蒂最抢眼 多名选手也有好表现

随着这个项目结束，新加坡田径运动员也正式结束他们在本届亚运会的征程。

毫无争议，我国短跑女王珊蒂是表现最突出的一位。她在三年前的杭州亚运会拿下100米银牌和200米金牌，打破新加坡田径队长达49年的亚运会奖牌荒。上周刚庆祝30岁生日的她这次来到名古屋，再次证明自己宝刀未老，不仅再次获得100米亚军，还成为亚运会史上首名成功捍卫女子200米金牌的运动员。

在复制她的杭州亚运会成绩单的同时，珊蒂还把100米和200米的成绩从11秒27和23秒03，提升至11秒21和22秒78，再次证明年龄只是个数字。

在她的带领下，新加坡也分别在男女混合4X100接力和女子4X100接力赛中，创造了全国和赛季纪录。

珊蒂之外，表现较抢眼的要数长跑女将李瑛粧。参加女子1万米项目的李瑛粧，在自己的亚运会首秀中，以36分零秒95刷新了由她保持的36分15秒67女子1万米全国纪录。另一名参与了同个项目的刘穗宣，也创造了个人最佳成绩。

另外，马克·路易斯（男子100米）、洪晨翔（男子110米跨栏）和男子4X100米接力队，也都创造了赛季最佳成绩。

23人为我国历来规模最大亚运田径队伍

新加坡田径总会署理会长张慧仪在点评健儿们在本届亚运会的表现时说：“珊蒂无疑是焦点。她以22秒78的赛季最佳成绩成功卫冕女子200米冠军，成为亚运会史上首名两夺此项目冠军的选手，进一步巩固了自己在亚洲赛场上的地位。

“她还在女子100米摘得银牌，以11秒21跑出赛季最佳成绩，仅比她保持的全国纪录慢0.01秒。她在名古屋收获的一金一银，加上杭州亚运会赢得的一金一银，使她在两届亚运会中累计获得四枚个人项目奖牌。

“不过，新加坡田径队在名古屋的故事，远远不止珊蒂一人。23人的代表队是新加坡历来规模最大的亚运田径队伍，反映出本地田径运动近年来的成长与深度。面对亚洲各路好手，新加坡运动员在不同项目中迎难而上，交出多项全国纪录、个人最佳和赛季最佳成绩，并取得多项前10名的成绩。

“历史已经写下，佳绩也已经留下印记。新加坡田径队在亚洲赛场展现出更强的竞争力，也证明了团队的目标和抱负比以往任何时候都更加远大。”