2026年爱知—名古屋亚运会羽毛球赛星期二（9月29日）落下帷幕，中国在七个单项中斩获二金三银三铜，以微弱优势击败二金一银三铜的印度尼西亚，在羽毛球奖牌榜上继续当老大。新加坡凭借骆建佑的表现，以一枚银牌排名第六。

在骆建佑取得银牌之前，我国羽毛球队在亚运会的最好成绩是2006年取得的女团铜牌，这也是唯一一枚来自羽毛球的奖牌。

出征亚运会前，负责指导单打球员的教练何殷聪说，他希望我国球员能站上领奖台。尽管骆建佑的签运不佳，首圈就遭遇八号种子叻斯亚·森，之后还遇到自己已10连败的印尼球员佐纳丹，但他都一一克服，最终取得第二名。

对于骆建佑的表现，何殷聪告诉《联合早报》：“骆建佑整个星期的表现都非常出色，一直到决赛都是如此。他一直保持敏锐和沉着，但今天在一些处理上想得有点多，表现没有达到最佳状态。如果能够更加果断一些，或许会有更好的发挥。”

骆建佑（中）赛后与两名教练何殷聪（左）和鲍鲁斯合照留念。（邝启聪摄）

来自韩国的单打总教练金志炫今年3月提前与新加坡羽毛球总会解约后，前单打总教练何殷聪负责指导骆建佑。

第二局，骆建佑在杀球时拉到之前受伤的位置，看似有些不舒服。在记者会上，他说原本的腹部伤势复发，亚运会结束后需要让身体休息一阵。

“我的腹部肌肉有点拉伤了，代表我又要回到养伤阶段。过去几个月，我一直努力摆脱伤病，努力让自己从伤势中恢复过来，但现在伤势又出现了。我会先好好休息，再看看情况如何。”

中国三双打进决赛 仅混双夺冠

韩国组合李绍希（左）和白荷娜将银牌升级为金色。（法新社）

在星期二进行的单项决赛中，韩国在女双和印尼在男双都迎来久违的冠军。

韩国组合李绍希／白荷娜将三年前的银牌变成了金牌，她们以26比28、21比18、21比18逆转击败中国“圣坛组合”刘圣书／谭宁，终结了韩国队在亚运会女双项目长达24年的金牌荒。

韩国队上一次赢得亚运会女双金牌，是2002年由罗景民／李敬元取得的。

在这场比赛中，本就右腿有伤的刘圣书在决胜局18比18平时疑似左腿抽筋，比赛结束后痛苦倒地，组委会医疗组迅速进场查看。经过简单处理后，刘圣书最终自己站起离场。

卡尔南多／马丁为印尼夺得八年来第一个亚运会男双冠军。（邝启聪摄）

男双决赛中，新科世锦赛冠军得主、中国组合梁伟铿／王昶以21比19、13比21、18比21败给印尼组合卡尔南多／马丁。虽然无缘夺冠，但这个成绩已是中国队自1990北京亚运会以来，在亚运会羽毛球男双项目上取得的最好成绩。

混双方面，中国队实现四连冠，中国组合蒋振邦／魏雅欣首次赢得冠军。

蒋振邦（左）和魏雅欣在决赛中表现出色，首次赢得亚运会混双冠军。（法新社）

女单决赛方面，尽管世界第三的山口茜在主场作战，有许多现场观众为她加油，但世界第一的上届冠军安洗莹势不可挡，她用时52分钟以21比17、21比9摘下金牌，成为亚运会史上首名完成女单卫冕的球员。

本届亚运会，安洗莹出战女单和女团赛，打了七场保持全胜，不过团体决赛被日本队逆转，遗憾摘银。