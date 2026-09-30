（塞维利亚法新电）凭借亚马尔（Yamal）的两射一传，新科世界杯冠军西班牙于新加坡时间星期三（9月30日）凌晨的欧国联小组赛第二轮主场以4比1战胜克罗地亚，将球队的不败纪录延续至40场。

这场比赛是西班牙队自7月登顶世界杯以来的首个主场比赛，队长罗德里（Rodri）在开赛前从塞维利亚（Sevilla）传奇球星、2010年世界杯冠军成员赫苏斯·纳瓦斯（Jesus Navas）手中接过世界杯冠军奖杯，并向自家球迷展示这项顶级荣誉。

西班牙此役让巴埃纳（Baena）和奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）首发出战，两人曾在客场帮助球队以3比2惊险战胜英格兰。与首仗战胜捷克的比赛相比，克罗地亚做出六处人员调整，将当家球星莫德里奇（Modric）留在替补席上。

亚马尔曾在对阵英格兰时开场仅两分钟便首开纪录，而他本场仅用时75秒便闪击破门，帮助西班牙以1比0取得梦幻开局。

西班牙前锋亚马尔没等克罗地亚球员反应过来，便在开场75秒闪电破门。（法新社）

克罗地亚在第28分钟扳回一球，身高1米95的贝尔乔（Beljo）接队友传中后头球破门，将比分追成1比1。但仅三分钟后，亚马尔便送出一记精准传中，助攻普比尔（Pubill）头球破门，帮助西班牙半场以2比1再次取得领先。

易边再战，亚马尔第63分钟小角度抽射破门梅开二度，使他在代表国家队出战的35场比赛中总进球数达到10个，并帮助西班牙扩大优势。第89分钟，尼科·威廉姆斯（Nico Williams）左路突破后抽射破门，让西班牙以4比1锁定胜局。

尼科·威廉姆斯（中）在比赛最后时刻锦上添花，为西班牙锁定胜局。（路透社）

两战全胜的西班牙以六分领跑，星期天（10月4日）将坐镇主场对上垫底的捷克。克罗地亚以一胜一负积三分排名第三，因净胜球劣势落后于排名第二的英格兰。

德拉富恩特：亚马尔渴望展示天赋

西班牙主帅德拉富恩特（De la Fuente）说：“上半场我们本可以踢成4比1或5比1，下半场的情况也如出一辙。我们的对手防守稳固且擅长争顶，因此在任何情况下都必须保持高度警惕。不过，我们随后夺回球权，并重新掌控传球与比赛节奏。”

谈及亚马尔的惊艳表现，德拉富恩特评价道：“我一向不喜欢过度标榜个人，但有时你确实无法忽视他的光芒。亚马尔渴望继续进步，向世界展示他的足球天赋。我们很欣赏他为球队带来的魔力。未来，他的表现以及对球队的贡献会得到更多认可。”

亚马尔的出色表现进一步推高他冲击金球奖的呼声，这个奖项的投票已于星期一（9月28日）截止，获奖者将于10月26日揭晓。