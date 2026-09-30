（布拉格法新电）在新加坡时间星期三（9月30日）的欧国联A级小组赛次轮中，“三狮军团”英格兰凭借戈登（Gordon）和凯恩（Kane）的连场进球，在客场以2比0击败10人应战的捷克，迎来本届赛事首胜。

值得一提的是，三狮距离上一次在欧国联A级联赛中取得胜利还要追溯到2020年11月19日，当时他们在小组赛以4比0大胜冰岛，距今足足有2141天。

三狮首战在温布利球场虽踢出精彩对攻，但最终以2比3不敌西班牙。此役三狮开赛后虽占据控球优势，但罗杰斯（Rogers）第15分钟在禁区内转身射门中柱弹出，安德森（Anderson）和萨卡（Saka）随后的射门也未能转化为进球。

比赛局势在第25分钟发生转折，捷克中场舒尔茨（Sulc）因对安德森的一次高抬腿动作被罚下场。主裁判最初只出示黄卡，但在视频助理裁判（VAR）介入检查后改判为红卡，导致捷克在大部分时间少一人作战。

捷克中场舒尔茨（左）因危险动作被裁判出示红卡罚下，成为比赛的转折点。（路透社）

三狮下半场伊始便打破僵局，戈登第47分钟接亚历山大—阿诺德（Alexander-Arnold）精准的传中球后头球破门。这是戈登代表英格兰出战三场的第三个进球，此前他曾在负于阿根廷的世界杯半决赛以及对阵西班牙的欧国联首战各入一球。

第69分钟，上场对阵西班牙也有进球的凯恩为英格兰稳住局势，他在禁区内得球后劲射破门，助队以2比0笑到最后。这场胜利使三狮升至小组积分榜次席，落后于领头羊西班牙三分。

英格兰将于星期天（10月4日）作客挑战同积分的克罗地亚，主帅图赫尔（Tuchel）说：“下一场对阵直接竞争对手的比赛对我们至关重要，我们渴望胜利。”

在B级联赛方面，苏格兰因早早吃到红卡而付出代价，最终在主场以0比3败给瑞士。苏格兰两场仅得一和一负，落后当天以2比0击败北马其顿、积四分的斯洛文尼亚，排名小组第三。