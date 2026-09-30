每当有人问我最喜欢看什么体育比赛时，我都会毫不犹豫地说是田径和游泳。或许我就是喜欢跟速度有关的运动，但不包括F1，因为嫌它太吵，也没耐性看赛车一直绕圈。

除了喜欢看速度上的比拼之外，我喜欢看田径，尤其是短跑，其实是因为它会勾起很多小时候的美好回忆。

从小学到初级学院，我都是校内运动会的活跃分子，主攻短跑和4X100米接力赛，所以每当在大型运动会上看到我国“女飞人”珊蒂在跑道上飞驰时，我都会莫名地手心冒汗，心扑通扑通跳，明显感觉肾上腺素飙升。

当然，相信这主要是因为我必须第一时间记录她的成绩，尽快完成即时报道，但另一方面，我想一部分的我已回到过去，想象正在比赛的是自己。

虽然不曾是学校田径队的成员，但我经常代表班级或体育组（House）参加学校运动会的赛跑项目，也屡屡登上领奖台。初院的时候，一次在运动会上比赛时也被田径队的教练相中，邀请我进入校队参加校际赛。

我原本心想可以试试，就开始加入他们的训练，谁知第一堂课，我就边跑边吐，完全无法适应训练的强度。去了几次之后，我就有点想放弃了，逼得原本有意栽培我做接力第一棒的教练，最后只能把我放在替补席上。

所以，每次我看到我们的运动员那么努力地训练，我都是由衷地佩服，特别是驰骋赛场多年，曾陷入低谷却能强势反弹，并演绎什么是姜越老越辣的珊蒂。

三年前在杭州亚运会上，珊蒂在女子100米打破新加坡田径队长达近半个世纪的奖牌荒后，再于200米夺冠，让“小红点”沸腾起来。当时她已经27岁，在短跑这个竞争极为激烈、淘汰率极高的运动中已不算年轻。

三年过去了，她已迈入而立之年，而她的中国劲敌陈妤颉只有17岁。虽然珊蒂在100米输给了对方摘银，但200米却成功卫冕金牌。更难能可贵的是，珊蒂将两项的成绩都提高了。

在采访区采访她时，也发现现在的珊蒂，肌肉线条更完美，整个人看起来更精壮了。她的教练库尼亚曾说，要成为一名真正的运动员，就一定要有良好的生活习惯，睡眠要充足，饮食也要严格把控。这一点，相信很多运动员都做不到，但珊蒂却做到了，所以本届亚运会的一金一银，她不仅仅是靠努力与汗水换来的，更多是高度自律与无数次的取舍与牺牲所换来的成果。