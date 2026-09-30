新加坡两名运动攀岩女将陈思颖和吴思慧星期三（9月30日）在爱知—名古屋亚运会女子抱石半决赛表现出色，分别以第五名和第八名成绩闯入星期四（10月1日）的决赛。

抱石（boulder）项目有四个不同的攀岩路线，选手必须轮流挑战，每个限时五分钟，争取到达顶点拿25分，如果未能到顶点，达到中间的分区点则可拿10分，每次失败尝试扣0.1分。

在名古屋市国际展示场的比赛中，29岁的陈思颖三次登顶，另一次则到达分区点，经过扣分后在满分100分中获得84.8分，仅落后第三和第四的中国选手张悦彤和骆知鹭0.2分。

首次参加亚运会的19岁小将吴思慧也表现不俗，两次登顶，另两次达到分区点，最后拿下69.4分，在14人中排名第八，压线晋级。

吴思慧成为全场首名登上第三条攀岩路线终点的选手后，握拳庆祝。（邝启聪摄）

陈思颖：开心能双双晋级

陈思颖对自己的成绩意想不到。“很显然没想到，我们知道亚洲有三大攀岩强国（中国、日本和韩国，日本上届冠军选手森秋彩半决赛得第六），所以我们的目标就是要闯入决赛，很开心我们两个都成功晋级。”

吴思慧则说：“我（上场前）很紧张，不过星期二（29日）家人和教练们给我很多鼓励，所以来到比赛现场，我尽情享受，全力以赴，很高兴能做到。通常在第一个路线我都会很紧张，所以能在第一次尝试就成功，我很开心。”

吴思慧在第三条攀岩路线中，从一处跳跃到另一处。（邝启聪摄）

她也说，自己去年在东运会以毫厘之差拿到第四名，错过奖牌，经过这次的挫折后，她为这次比赛做好准备。

陈思颖去年曾在东运会同一项目摘下银牌，她也参加过2018年的亚运会，当时抱石项目结合速度（speed）和难度（lead）为全能赛颁发一金，这次则是把三个项目拆开。当年陈思颖在个人强项抱石拿到第五，总排名是第13。

比赛第二条路线相当有挑战性，只有三名选手成功登顶，也是陈思颖（图）唯一未能登顶的路线，她在这里拿到9.9分。（邝启聪摄）

决赛在星期四傍晚举行，韩国的上届抱石和难度全能亚军徐采铉以100分满分排名第一；日本的东京奥运银牌得主野中生萌99.8分得第二。

对于决赛，陈思颖和吴思慧都没有设定排名目标。前者说，自己的目标就是攀上顶点。后者则说：“能晋级决赛已经很开心了，我会全力以赴。”

男子速度赛刘庆伟晋级

我国也有两名男将参加速度赛，20岁的刘庆伟在四次尝试中的最好成绩是5秒21，排在19名选手中的第13，成为晋级的16名选手之一。不过21岁的阿德烈以5秒84排在第17，错失晋级资格。印度尼西亚的沙赫利亚以4秒62打破赛会纪录，名列第一。

刘庆伟（左）在男子速度赛排名第13，晋级下一圈。（邝启聪摄）

新加坡还有三名选手将参加傍晚阶段的赛事，维罗西尔（Verosil）参加男子抱石赛八人决赛；陈奕錂和许愫恩在最终16人的女子速度赛中力争上游。