我国女子壁球队在星期三（9月30日）进行的爱知—名古屋亚运会团体赛八强中，以0比2不敌印度惨遭淘汰，无缘奖牌。

本届亚运会壁球女子团体赛不设铜牌战，因此晋级半决赛的队伍即可锁定一枚奖牌。我国团队在小组赛首仗以2比1击败澳门取得开门红，第二场小组赛虽以0比3大比分败给卫冕冠军马来西亚，但仍以A组次名出线。

上届亚运会与韩国并列铜牌的印度实力不弱，她们在小组赛先后击败中国、日本和伊朗，晋级八强。其中，阿纳哈特·辛格（Anahat Singh）是女单铜牌，老将乔什娜·钦纳帕（Joshna Chinappa）则在混双项目中获得一枚铜牌。

新加坡首场单打由欧阳慧谚迎战坦维·卡纳（Tanvi Khanna），我国女将虽在以6比11先丢一局的情况下，于次局以11比4扳回一局，但未能守住优势，以13比15和1比11连丢两局，最终1比3落败。

背水一战的欧阳慧殷随后迎战印度选手阿纳哈特，却以7比11、3比11和4比11直落三局告负，我国最终以0比2不敌印度，无缘四强。