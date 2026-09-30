（名古屋法新电） 在星期二（9月29日）举行的爱知—名古屋亚运会女子足球半决赛中，东道主日本以2比0击败韩国，但在这座可容纳5万名观众的体育场内，观战人数却不足1000人，再次凸显本届亚运会部分赛事在吸引观众方面所面临的巨大挑战。

就在比赛前数小时，亚运会组委会刚刚宣布，这个亚洲顶级体育盛会的门票销量已突破100万张。然而，自9月19日开幕式在数千个空置座位前举行以来，日本组委会一直因上座率惨淡而遭到外界诟病。

官方此前解释说，开幕式因为面临台风威胁而让不少观众止步，并且从星期天（27日）持续下到星期二的连日暴雨使情况雪上加霜。尽管部分赛项观众爆满，但许多比赛依然难以吸引民众入场。

星期二，首场女足半决赛是在曾举办过2002年世界杯的静冈体育场中举行，朝鲜以2比0击败中国，官方统计的观战人数仅为564人。在随后绵绵不断的阴雨中，仅有998名观众见证了东道主日本以相同比分击败韩国的比赛。

日本与朝鲜将于星期五（10月2日）在同一场地争夺本届亚运会的女足金牌。

百米飞人大战同样冷清

针对空座率问题，亚运会组委会秘书长村手聪上星期六（26日）坦言，在田径男女百米飞人大战这一核心看点赛事都出现大片空座后，组委会对门票销售与实际到场情况“并不满意”。他在回应法新社提问时说：“我们将继续以满座为目标，持续售票并采取措施，确保已买票的观众能够真正来到现场。”

组委会在星期二晚间发布的新闻稿中补充说，整体门票售出率预计将达到70%以上。法新社已联系当地组委会以寻求进一步回应。