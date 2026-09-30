（爱知综合电）在爱知—名古屋亚运会男子排球赛场上，乌兹别克斯坦男排穿上蓝绿条纹白袜亮相，让眼尖的网民发现袜子其实是日本全家便利店产品。这一幕迅速在网上疯传，网民纷纷猜测乌兹别克男排国家队是否当真在便利店购买比赛用袜。

乌兹别克男排上星期天（9月27日）穿着蓝绿条纹白袜出赛，先是在小组赛对阵东道主日本队，就马上让日本自家球迷发现球员脚下穿的竟是国内大型连锁全家便利店（FamilyMart）旗下备受欢迎的经典条纹袜，在网上引发热议。随后对阵巴基斯坦队的比赛后，两名乌兹别克球员才向媒体还原这起“乌龙”事件的始末。

原来，按照六人制排球比赛规则，同队所有球员的球袜，必须在颜色与长度上保持完全一致。然而，缺乏高规格国际大赛经验的乌兹别克斯坦队对国际赛规则不熟悉，抵达日本参赛时所准备的袜子长短不一、色彩各异。

直至比赛前夕，队伍才被指出违规，必须在极短时间内找到全队统一的球袜，否则可能面临弃赛判罚。在异国他乡且仅剩数小时的紧急关头，队员们发现入住酒店隔壁正巧有一家全家便利店，于是在赛前紧急奔赴这家便利店扫货采购同款袜子，成功化解退赛危机。

令人称奇的是，这家便利店内不仅存货充足，而且这款含税售价429日元（约3.5新元）的条纹白袜上的蓝绿条纹，恰好与乌兹别克斯坦国旗的主色调不谋而合，国家队男排就这样误打误撞地在“国旗袜子”的加持下出征赛场。

全家便利店的经典产品条纹袜，成了乌兹别克斯坦男排球队上赛场征战的“救星”。（取自全家便利店网站）

乌兹别克球员奥莫诺夫（Omonov）坦言，这支队伍才刚起步，这才只是他们第二次参加如此高规格赛事，完全没料到会遭遇这样的乌龙事。他笑着说，袜子不仅外形可爱，质感与舒适度也非常好，全队将吸取教训并累积这次宝贵的大赛经验，今后必定做好更充分的赛前准备。

日本全家便利店公关部门对此回应称，品牌的条纹袜能够亮相如此高规格的国际体育盛事，并为运动员解围，公司感到极其荣幸与自豪。