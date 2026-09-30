菲律宾网球新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）星期三（9月30日）在爱知—名古屋亚运会女单八强战中，顶住开局的苦战，以7比5、6比0战胜中华台北选手葛蓝乔安娜（Joanna Garland），挺进半决赛。

本届亚运会单打金牌得主能直接拿到2028年洛杉矶奥运会的门票。世界排名第18的亚历山德拉是本届头号种子，上个月刚拿下生涯首座WTA巡回赛单打冠军，随后在美网也打进第三轮。为了代表菲律宾出战亚运，她这次甚至放弃了在北京举行的中国公开赛。

亚历山德拉赛后坦言：“代表国家出战像东运、亚运还有未来的奥运，一直是我最看重的事，也是我梦想的一部分。这些比赛竞争大，很有挑战性，对我来说是特别棒的经历。”

这场比赛吸引大批身穿蓝色衣服的菲律宾球迷入场呐喊。21岁的亚历山德拉一开场打得并不轻松，面对世界排名第143位的葛蓝乔安娜，亚历山德拉首盘两次被破发，甚至一度落入0比40的险境。不过关键时刻她连救破发点保发，并在5比5平手时完成关键破发，以7比5险胜拿下首盘。

菲律宾网球名将亚历山德拉的球迷手举她的肖像牌，在2026年9月24日她对阵俄罗斯选手塔季扬娜的比赛中为她助阵。（档案照片）

第二盘局势急转直下，亚历山德拉一上来就破发得手，随后火力全开，没给葛蓝乔安娜任何机会，直接送出“鸭蛋”连赢六局，整场比赛用时1小时49分钟。

谈到首盘的胶着，亚历山德拉说：“输球随时都可能发生，网球就是因为这样才难打，但也是最好看的地方。你永远不知道下一秒会发生什么，所以一刻都不能松懈。”

专程从马尼拉飞来观赛的球迷克里斯蒂娜·达库道（Cristina Dacudao）说，亚历山德拉就是年轻一代的榜样：“看她对待球迷的态度，她对大家的合照签名来者不拒，完全没有大牌架子，感觉全世界不管去哪都是她的主场。”

闯入四强后，亚历山德拉已经追平了三年前在杭州亚运会拿到的铜牌成绩。她星期四（10月1日）将在半决赛登场，继续向决赛和奥运资格发起冲击。

此外，亚历山德拉稍晚与同胞莎伊拉·里维拉（Shaira Rivera）搭档出战女双比赛。一日双赛，对于亚历山德拉来说，体力压力不小。苦战1小时34分钟后，二人以5比7、2比6不敌中国组合蒋欣玗／杨钊煊，遗憾止步16强，无缘双线冲牌。