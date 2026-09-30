爱知—名古屋亚运会跳水赛星期三（9月30日）迎来收官日，中国跳水“梦之队”再次展现霸主本色，在当天进行的最后两项决赛中未逢敌手，以10金4银2铜的亮眼战绩包揽本届跳水项目的全部金牌，同时达成自1974年参赛以来跨越14届赛会的百金里程碑。

在下午率先登场的女子3米跳板决赛中，中国队派出陈艺文与陈佳形成“双保险”。陈艺文展现出世界级水准，以358.05分轻松折桂。队友陈佳以347.45分摘下银牌，日本选手三上纱也可则以332.35分收获季军。

随后进行的男子10米跳台决赛成为本届跳水赛的最后一个项目。中国名将练俊杰发挥沉稳老练，在多轮高难度动作中保持极高质量，最终以501.25分的高分强势称雄；日本选手玉井陆斗以497.20分紧随其后获得亚军；另一名中国选手赵仁杰以427.50分拿下铜牌。

随着练俊杰锁定这枚具有里程碑意义的金牌，中国跳水队自1974年首次征战亚运会半个多世纪以来，不仅实现连续14届亚运会金牌全包揽的惊人纪录，更将该队在亚运赛史上的金牌总数推至整整100枚。本届赛会中国队在男双与女双3米板、男双与女双10米台，以及男女1米板、3米板与10米台共10个项目中无一失手，再度以绝对优势傲视群雄。