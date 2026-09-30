（洛杉矶综合电） 据美国体育媒体ESPN星期二（9月29日）报道，美国职业篮球赛（NBA）将在“近期”选定拉斯维加斯新加盟球队的经营权归属。包括专用的新球馆建设费用在内，这个加盟权与配套投资的总标价高达惊人的120亿至130亿美元（约153亿至166亿新元）。

目前，NBA正计划在拉斯维加斯和西雅图新增两支球队，使联盟的球队总数扩充至32支，这一目标最快有望在2028年实现。

据报道，目前进入拉斯维加斯球队竞标最终候选名单的共有三方人马，其中包括由沃尔玛（Walmart）继承人南茜·沃尔顿·劳里（Nancy Walton Laurie）领衔的竞标团队。另外两个是加拿大亿万富豪史蒂夫·阿波斯托洛普洛斯（Steve Apostolopoulos）主导的财团，以及美国职业冰球大联盟（NHL）维加斯金骑士队（Vegas Golden Knights）老板比尔·福利（Bill Foley）领衔的团队。

NBA董事会于今年3月投票通过探讨拉斯维加斯和西雅图市场的决议，预计将在今年12月前对扩军计划给予正式批准。

拟在赌城大道建专属球馆 或与金骑士共用场地

关于拉斯维加斯新军的主场，外界普遍建议在赌城大道（The Strip）南端新建一座专用篮球馆；不过金骑士队老板福利也提出了共用他的NHL球队主场T-Mobile体育馆的方案。

拉斯维加斯目前已是NBA夏季联赛的举办地，T-Mobile体育馆也曾承办过前三届NBA季中锦标赛的半决赛和决赛。尽管这座娱乐之都已拥有美国职业橄榄球联盟（NFL）的拉斯维加斯突袭者（Las Vegas Raiders），并即将迎来一支美国职棒大联盟（MLB）球队，但它此前从未拥有过属于自己的NBA球队。

至于西雅图球队，预计将以气候誓约竞技场为主场，这里也是NHL西雅图海怪（Seattle Kraken）的主场，也曾是前NBA球队西雅图超音速（Seattle SuperSonics，于2008年搬迁至俄克拉荷马城并更名为雷霆队）的主场球馆。关于西雅图球队所有权归属的决定将在稍后阶段公布。