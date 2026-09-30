凭借两名效力于英冠联赛球员的进球，韩国男足星期三（9月30日）在爱知—名古屋亚运会半决赛2比1逆转中国，闯入决赛争取四连冠。

比赛在大阪市长居体育场举行，面对已经拿下三连冠的韩国男足，自1998年以来首次闯入亚运会四强的中国男足，在上半场第23分钟先打破僵局。毛伟杰挑传送精妙助攻，王钰栋胸部停球后，单刀推射破门得分。

这也是中国男足在亚运会40年来首次攻破韩国龙门，王钰栋进球后更以韩国男团ATEEZ成员崔伞在歌曲中“BAD”火遍全球的震胸舞动作庆祝。

王钰栋（前）进球后以韩团ATEEZ的“BAD”震胸舞庆祝。（新华社）

不过韩国在10分钟后扳平比分，前锋李泳俊在角球中头球得分，攻入他本届第三个进球。韩国上半场四次射门全部射正，而中国只有一次射正。

下半场韩国继续猛攻，中国则依靠反击制造机会。韩国险些在第79分钟自摆乌龙，英超布伦特福德（Brentford）后卫金志树在俯身头球解围传中球时，球滑门而出。

不过韩国三分钟后迎来制胜球，在英冠联赛斯旺西（Swansea）踢球、首场小组赛曾上演帽子戏法的大将严智星传中，同样效力英冠的斯托克市（Stoke）中场裴峻浩后点头球得手。

裴峻浩（左）为韩国攻入第二个进球后，激动庆祝。（路透社）

韩国接下来将在10月3日的决赛对垒日本或乌兹别克斯坦，后两队之间的另一场半决赛将在新加坡时间傍晚6时30分举行。