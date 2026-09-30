中国代表团在爱知—名古屋亚运会继续稳居奖牌榜首位，目前已领先第二名的东道主日本逾百枚金牌，整体实力仍然突出。

但如果把目光从奖牌总数移开，中国在一些传统优势项目上的表现，却值得警惕。尤其是篮球、羽毛球和乒乓球，或许反映出中国竞技体育在部分项目正面临竞争对手追近、人才梯队更新，以及项目竞争格局改变等问题。

篮球的滑坡最为明显，从2018年雅加达亚运会包揽四枚金牌，到本届亚运会四支队伍全部无缘决赛，中国篮球八年间从高峰跌至谷底。出征亚运会前，中国篮协给四支队伍定下的目标都是冲击冠军，但最终却只拿到一铜创下历史最差成绩。

其中，中国女篮的失利尤其值得关注。拥有张子宇的中国队本应在内线拥有明显优势，但本届亚运会也让外界看到，亚洲对手已经开始摸索出限制这名年轻中锋的办法，毕竟2米23的体型决定了她的移动速度偏慢。

在面对韩国时，中国全队三分球13次出手全部落空，暴露出另一个更为直接的硬伤。当中国无法在外线惩罚对手，对手便可以更加大胆地收缩防线、夹击张子宇。中国队的内线优势因此从一个强力武器，逐渐变成对手可以针对的战术目标。

羽毛球不再是基本盘

中国羽毛球队最终以二金三银收官，其中蒋振邦／魏雅欣首次夺得亚运混双金牌，加上女团时隔12年重夺冠军，说明中国在双打项目依然具备深厚实力。然而，中国在男团决赛一度取得2比0领先，却被印度尼西亚以2比3逆转，无缘三连冠。

印尼羽毛球队在落后的情况下上演让二追三的戏码，时隔28年重夺亚运会男团冠军。（路透社）

更值得关注的是单打项目，卫冕冠军李诗沣和石宇奇均未能闯过16强，导致中国男单52年来首次无缘亚运奖牌。中国体育主管部门总结道，中国羽毛球队三个双打项目均有组合闯入决赛，却再次缺席单打决赛，并将单打视为洛杉矶奥运周期需要补强的短板。

日本乒乓队正缩小差距

乒乓球则是另一种警讯，中国虽然最终横扫五个单项金牌和女团冠军，整体依然是本届亚运会最具统治力的队伍之一；但男团决赛却以2比3不敌东道主日本，终结了自1994年广岛亚运会以来的八连冠纪录。

这场失利的意义，或许不在于中国的实力已经发生根本改变，而在于过去多年来的优势，已经出现明显的挑战者。日本拥有张本智和与松岛辉空等年轻力量，本届又凭借主场之利击败中国夺冠，显示亚洲乒坛的竞争正在变得更加开放。

张本智和在男团决赛连挫中国选手，为日本拿下关键两分。（路透社）

不过，这并不意味着中国体育的整体实力出现下滑，反观游泳、射击、跳水、体操和田径等项目依旧持续贡献大量金牌。但从更长的洛杉矶奥运周期来看，如何守住优势项目、补强出现短板的传统项目，或许比单纯计算金牌总数更值得关注。