新加坡水球队在星期三（9月30日）的爱知—名古屋亚运会男子水球八强赛中，以8比32不敌主场作战的上届冠军日本，接下来将参加排位赛力争更好排名。

本届亚运会男子项目共有八支球队，分为两个小组进行单循环赛制，计算积分确定小组排名。小组赛后的队伍根据排名交叉对阵，进行八强、半决赛及决赛，最终决出金牌及各名次。

新加坡在小组赛首战以8比19败给伊朗，第二场出战韩国时凭借点球战以18比16胜出，但在收官战以8比16败给上届亚军中国。由于新加坡落后韩国在B组垫底，八强对上A组领头羊日本。

曾缔造东运会27连冠的我国男子水球队参加亚运的次数是各国最多，且曾在1954年夺金，本次亚运会目标是超越上届第五名的成绩，冲击领奖台。然而，世界排名第17的日本是亚洲霸主，自然希望在家门口完成卫冕壮举。

在名古屋综合体育馆举行的男子水球项目中，我国球员首节被限制只有两次射门，以1比9落入下风。尽管新加坡次节表现有所回升，但日本凭借更出色的射门转化率，以17比4领先半场。

易边后的新加坡第三节仅得一分，日本则再添七球，将优势进一步扩大至24比5。末节，放手一搏的新加坡攻入三球，日本则以八球作收，最终以32比8胜出。

当天早些时候，小组赛阶段取得两胜一负拿下B组第一的中国，八强对阵A组的最后一名泰国。鉴于双方实力差距悬殊，中国最终以26比4轻松战胜泰国，将在半决赛中对阵哈萨克斯坦，后者星期二（29日）以18比14淘汰韩国。