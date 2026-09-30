2026年爱知—名古屋亚运会高尔夫球项目星期三（9月30日）正式打响，新加坡女队在第一轮表现出色，陈暄尹在个人赛暂居第一，她领衔的女队也在团体位列榜首。

一扫前几天阴雨绵绵的糟糕天气，在距离名古屋市区约36公里的春日井乡村俱乐部艳阳高照，选手们在炽热的天气下展开第一轮角逐。

由陈暄尹、陈星彤和陈纭萱组成的女队表现出色。由于团体赛只取表现最好的两人的成绩，因此陈暄尹和陈星彤的出色发挥让团队以总杆数132杆暂列第一，韩国、中国、中华台北和泰国队以总杆数136杆并列第二。

22岁的陈暄尹全场表现最突出，她以低于标准杆七杆（63杆）的成绩排名第一，印度的普拉纳维·沙拉特（Pranavi Sharath）以66杆紧追在后。

对于自己的表现，陈暄尹接受《联合早报》采访时说：“第一天的表现还算不错，击球感觉很好，推杆也还可以，整体发挥相当扎实，但还是觉得自己有几杆本来可以打得更好。”

队友陈星彤和陈纭萱发挥也不错，陈星彤以低于标准杆一杆（69杆）排在第九位，陈纭萱则以高于标准杆两杆（72杆）排在第24位。

陈暄尹继续说：“毕竟现在只是第一天，后面还有三轮。新加坡队能处在这个位置当然是件好事，但比赛还很长。我会从今天的表现中汲取积极的一面，重新调整状态，把注意力放在下一轮比赛。”

我国男队在中午时分结束第一轮比赛，左起为廖广益、詹耀淳和戴平原宏。（关俊威摄）

在较早时结束的男子比赛中，新加坡队以总杆数142杆与泰国队并列第11位，戴平原宏以平标准杆（70杆）的成绩排在第18位，廖广益以72杆（高于标准杆两杆）排在第29位。詹耀淳的成绩为高于标准杆五杆（75杆），排在第40位。

对于自己第一轮的表现，廖广益直言令人失望。他说：“算不上理想。开局有些令人失望，但我觉得自己在今天出现两次比较严重的失误后，还是把局面挽救得不错。希望自己能够发挥得更好，也期待接下来的三轮比赛。”

廖广益在上周参加比赛后得了流感，这段时间一直在努力恢复。

星期四（10月1日）将进行第二轮比赛，决赛轮会在星期六（3日）进行。