在爱知—名古屋亚运会田径赛结束后的第二天，我国“女飞人”珊蒂离开了她过去几天几乎天天报到的名古屋市瑞穗公园田径场，站上了名古屋地标中部电力Mirai Tower前的舞台，与其他奖牌得主一同接受现场观众的掌声与喝彩。

她还在活动结束后透露，将在今年底办婚礼。

本届亚运会设有一个名为“One Asia World”的官方庆祝活动粉丝专区，地点在名古屋久屋大通公园。这个粉丝专区在整个亚运会期间都有活动，但本届亚运会奖牌得主每晚轮番登场，在那显眼的红色中央舞台上亮相走秀，与现场观众分享他们的喜悦与激动，无疑是活动的最大亮点。

珊蒂在出场前，会场的大屏幕上显示她是本届亚运会女子200米的金牌得主。（关俊威摄）

在星期三（9月30日）傍晚的活动中，珊蒂是三组中最后一组登场的运动员。虽然是少数的非日本运动员，但她还是获得了现场观众的热烈掌声，也有观众要求与她握手和合照。

这一天登场的运动员还有刚刚获得羽毛球女单亚军的前世界第一山口茜、在亚运会新赛项冲浪中斩获女子冲浪短板金牌的18岁女将池田美来，以及多名夺牌的日本田径选手。

赢得电竞项目《PUBG MOBILE》冠军的五名泰国选手，是除了珊蒂之外的非日本运动员。

珊蒂：从未有过的体验 感觉到大家的热情

珊蒂在活动后受访时说：“这是我从未体验过的经历，虽然我是唯一（第三组）的非日本运动员，但大家都非常热情友善，也非常欢迎我。他们为每一名运动员加油助威，整个氛围让人觉得非常温暖，也很有凝聚力。”

当被要求用简短几个字来形容本届亚运会时，她用“改变人生的经历”与“我人生中最盛大的一场赛事”来形容。

至于亚运会后的计划，她则透露会先去度假，暂时远离训练，然后准备年底的婚礼。珊蒂的未婚夫是她的前队友陈宗洋。后者在2024年6月求婚成功，两人将在今年底正式走入婚姻的殿堂。

记者开玩笑问她，婚礼的筹备工作是否都交给未婚夫，她抗议道，她只是因为亚运会而将婚礼事宜搁置了三个星期，现在要重新进入“婚礼筹备模式”了，并透露自己非常期待年底的婚礼。

珊蒂在台上开心展示她的两枚奖牌。（关俊威摄）

珊蒂在本届亚运会上成功捍卫女子200米金牌，100米也和上届在杭州一样，获得了银牌，连续两届亚运会有两枚奖牌入账，是新加坡代表团至今表现最突出的运动员。

不仅如此，她还为新加坡田径队出战了女子4X100米接力赛和男女混合4X100米接力赛，前者刷新了赛季最佳成绩，后者则连续两天创造了全国纪录。

珊蒂上午随新加坡田径队去了名古屋市日吉小学，与校内的小朋友们进行互动与交流。 （新加坡全国奥理会提供）

在出席奖牌得主庆祝活动之前，珊蒂上午也随新加坡田径队去了名古屋市日吉小学，与校内的小朋友们进行互动与交流。

我国武术队与体操队此前也参与了类似的活动。