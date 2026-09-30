（名古屋法新电）曾在2024年巴黎奥运会上卷入性别争议风波并最终斩获金牌的中华台北拳击名将林郁婷，在星期三（9月30日）举行的爱知—名古屋亚运会女子拳击半决赛中轻松过关，提前锁定至少一枚银牌。

在女子60公斤级半决赛中，30岁的林郁婷展现出压倒性的实力，以5比0完胜乌兹别克斯坦选手席托拉·图尔迪别科娃（Sitora Turdibekova），挺进决赛。离个人第二枚亚运会金牌仅一步之遥的林郁婷，赛后特别向星期一（28日）八强赛后为她及时处理鼻梁伤口的医疗团队表达了谢意。

林郁婷将在星期五（10月2日）的金牌争夺战中对阵中国选手杨成宇。她告诉记者：“八强赛结束后，许多医生帮我精心治疗了伤口，让我完全不用为此担心。”

在亚运会开赛前接受法新社专访时，林郁婷曾透露，她一度在巴黎奥运会后考虑退役，但最终选择继续留在拳台，很大程度上是为了向那些质疑她参赛资格的人证明自己。

在2023年世锦赛期间，国际拳击协会曾以林郁婷和阿尔及利亚选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）没有通过未公开具体细节的“性别资格检测”为由，剥夺了她们的参赛资格。然而，国际奥委会指责国际拳击协会的决定“突然且毫无根据”，并批准两人参加巴黎奥运会。两人最终双双在巴黎斩获奥运金牌。

在巴黎奥运会上夺得女子57公斤级冠军的林郁婷，在本届亚运会上升级参加60公斤级比赛。三年前的2023年杭州亚运会上，她曾斩获女子57公斤级的金牌。