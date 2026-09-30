日本男足星期三（9月30日）通过马拉松点球大战气走乌兹别克斯坦，晋级爱知—名古屋亚运会男足决赛，将连续三届和韩国争冠。

比赛在大阪市长居体育场举行。双方在90分钟内1比1战平，接着加时毫无建树，进入点球大战。

两队在前五轮各射失一球，接着则是弹无虚发。直到第10轮，日本后卫小杉启太主罚命中，乌兹别克斯坦后卫胡什瓦克托夫（Khushvaktov）射中横梁，日本最后在点球战9比8险胜。

乌兹别克斯坦在上半场占尽优势，第八分钟就由巴克赫洛末夫（Bakhromov）取得梦幻开局。他们上半场有六次射门，三次射正；反观日本只有一次射门，没有射正。

不过，日本下半场展开反扑，在第88分钟由石桥濑凪扳平比分，把比赛拖入加时赛，最后日本点球胜出。

日本将争取在10月3日的男足决赛，在丰田体育场破坏韩国拿到四连冠的梦想。韩国在过去两届决赛都打败日本，比分都是2比1，2018年雅加达通过加时赛取胜，三年前在杭州则在90分钟内胜出。

韩国早前在另一场半决赛2比1逆转战胜中国，下来将力争队史第七次拿到亚运会男足金牌。乌兹别克斯坦和中国上演铜牌战。