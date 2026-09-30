塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）星期三晚（9月30日）以2比0战胜了葡萄牙球员博尔热斯（Borges），晋级2026中国网球公开赛职业男子网球协会（ATP）500赛事男单次轮，同时将他在中网的连胜场次扩大到了30场。

两盘比赛耗时1小时50分钟，他发出八记爱司球（直接发球得分），一发进球率和赢球率全面高于对手，以强大的王者气势，延续他在北京中网的不败金身。

赛后，乔科维奇感谢了全场的球迷，感谢他们“填满”球场，营造了现象级氛围。

中网钻石球场可谓是乔科维奇的“福地”，从2009年到2015年，他六次参赛、六次夺冠，29场胜利中仅丢掉三盘。尤其是2015年，他在决赛中以两个6比2横扫西班牙天王纳达尔（Nadal），第六次捧起中网冠军奖杯，同时将个人中网战绩定格在29胜0负的不败神话。可以说，中网是其职业生涯独一无二的“完美赛场”。

不过，为辉煌的职业生涯写下浓墨重彩一笔的时候，是乔科维奇28岁之前的巅峰期。时隔11年，39岁的他能走多远？30日晚北京国家网球中心钻石球场几乎座无虚席，在支持自己的球迷面前，他开始了回归“福地”后的首秀。

本赛季，乔天王网球之路走得很艰难。美网首轮苦战4小时35分钟，以2比3被阿根廷选手纳沃内（Navone）逆转，职业生涯首次美网止步首轮。比赛中他多次体能透支、一度在场边呕吐。对此，他坦言：“身体在场上感觉非常糟糕，呕吐和痉挛是今年几乎每场比赛都在面对的问题。”美网一轮游也让他世界排名下滑。

提前来到北京后，乔科维奇训练之余还去逛了皇家园林颐和园，将身心状态调整到良好水平。

他说：“过去在中国赛场取得的成绩，给了我眼下很需要的信心。我参赛的核心动力永远是竞技与取胜，只要站在赛场就会竭尽全力。”

博尔热斯最新排名第49位

乔科维奇首轮对手博尔热斯在本赛季大部分时间里稳定在世界排名50左右，最新排名第49位。这名葡萄牙头号男单属于底线稳健型球员，擅长多拍相持，但缺乏一击制胜的绝对武器，在硬地赛场面对顶级球员时的突破能力有限。

双方唯一一次交手发生在2025年雅典站，当时乔科维奇直落两盘取胜，但首盘被博尔热斯拖入抢七，说明他具备在单盘内制造麻烦的能力。对乔天王而言，中网首轮的关键在于控制节奏，首盘尽早建立比分优势，避免被对手拖入消耗战。

乔科维奇确实是这样做的，首盘他率先发球，在接对手回球时打得非常具有侵略性，轻松保发。随后他抓住对手发球局状态不佳，拿到一个破发点并成功破发。此后双方各自保发以4比2领先。第七局，他发球两次双误，加上二发质量不高，让对手拿到两个破发点。关键时刻他利用发球挽救多个破发点，艰难保发。

乔科维奇以5比2领先，第八局博尔热斯也发出双误，但还是有惊无险保发。比赛来到乔科维奇的胜盘局，在关键分上他再次利用外角高质量的一发，打破僵局带动底线进攻，最终在第二个盘点上成功兑现保发，以6比3先下一城。

首次出战中网的博尔热斯，随着比赛进程，一发进球率和得分率都有所提升，次盘首局成功保发。乔科维奇在自己发球局控制节奏，调动对手，也顺利保发。当场上比分2比3时，他的发球局开始前叫了一个医疗暂停。腹部岔气缓解后，他回到赛场上爆发了更大斗志，与对手战成4比4。随后是博尔热斯发球局，乔科维奇曾逼出一个破发点，但没能破发。他将比赛拖入抢七，最终以7比6（2）获胜。乔科维奇将在次轮对阵中国选手布云朝克特，其体能和身体状态面临考验。

此外，本届中网正赛首轮爆出冷门。男单二号种子加拿大选手奥热—阿利亚西姆（Auger-Aliassime）以两个3比6完败俄罗斯球员卡恰诺夫（Khachanov），止步首轮。

尽管奥热—阿利亚西姆轰出九记爱司球，但他在对手的发球局中未能拿到任何一个破发点。而卡恰诺夫全场获得四个破发点并成功兑现了三个，效率极高。他强势的发球和厚重的底线，压制住二号种子进攻火力，继美网第二轮后再次击败对手。