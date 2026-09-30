2026年爱知—名古屋亚运会帆船项目如火如荼地进行中，我国凭借汪祉怡的表现在女子激光镭射型帆船（ILCA 6）名列前茅，上届冠军卢军汉在男子标准激光型帆船（ILCA 7） 目前位居第七，星期四（10月1日）将继续进行四个回合。

过去两天已经进行五个回合较量，首次参加亚运会的19岁选手汪祉怡表现出色，她以19分暂居第二，落后来自泰国的领头羊索菲娅·蒙哥马利（Sophia Montgomery）两分。

男子标准激光型帆船（ILCA 7） 方面，29岁的卢军汉经过五个回合后，目前以20分排名第七位。卢军汉是杭州亚运会的金牌得主，在亚运会开始前状态不俗，在世锦赛获得第七名，缔造新加坡在这个项目历来最好成绩。

在这个项目排名前三的是泰国选手丘西特（Chusitt，11分）、韩国的河知民（12分）和马来西亚的凯鲁尼赞（Khairulnizam，15分）。

星期五（2日）将进行四个回合的女子激光镭射型帆船（ILCA 6）和男子标准激光型帆船（ILCA 7）。

除此之外，也会进行男子ILCA4级，我国在这个项目也保留奖牌希望，目前17岁小将吴启哲以11分排名第四。