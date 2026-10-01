我国巴西柔术好手林天润再次倒在亚运会的铜牌战上。尽管他脸上难掩失落，但还是一心想着要帮助队友。

24岁的林天润是三届东运会金牌得主和两届世锦赛亚军。他在星期四（10月1日）的爱知—名古屋亚运会男子69公斤级项目的铜牌战中，以优势分（Advantage）0比4不敌去年刚在世锦赛决赛上战胜他的沙特阿拉伯好手穆罕默德·胡雷米尔（Mohammed Huraymil），连续两届亚运会与奖牌擦肩而过。

谈到这场比赛，林天润说：“我觉得我表现得还不错。我以为我一开始获得两分，但被裁判剥夺了。亚洲的水平真的很高，但我还是排名前五。虽然再次错过奖牌，但没关系，重要的并不总是结果，而是一路走来的过程。

“今天之后，我还有一些队友要上场比赛，我期待能够帮助他们。”

新加坡巴西柔术队这次派出九名选手参加亚运会，其中包括林天润的哥哥林天植。

为亚运会休学一年 但没能如愿夺牌

为了全心全意地备战本届亚运会，这名准医生在今年中结束他在南洋理工大学李光前医学院的大四课程后，毅然做出休学一年的决定，随后便在8月份的世锦赛上连续第二次获得亚军。

他当时告诉《联合早报》：“要兼顾学业与训练，真的非常困难。我会尽自己最大的努力，如果能将奖牌带回家就太好了。”可惜他最终没能如愿。

虽然遗憾又在铜牌战输了，但林天润并不气馁，他说：“我会从中汲取经验，以更强大的姿态回归。”

林天润在输掉铜牌战后难掩失落。（关俊威摄）

林天润：对手采取很好的战略

谈到落败的原因，林天润则认为对方采取了很好的策略，从头到尾用双脚牢牢夹住他的腰部，让他动弹不得，直到比赛结束。

雪上加霜的是，林天润还在比赛中受伤。他在访问进行到一半时表示感觉到麻痹，要求先去接受治疗。之后，他戴着颈托走出治疗室，但并未继续接受访问。《联合早报》正在与新加坡全国奥理会进一步了解他的最新情况。

第二次参加亚运会的林天润，星期四首轮轮空，32强赛靠优势分淘汰上届亚运会战胜过的科威特选手尤瑟夫·阿尔多萨里（Yousef Aldousari）。

到了16强赛，他在读秒阶段以一个降服技成功击败沙特阿拉伯的17岁小将埃利亚斯·班加尔（Elyas Banjar），再度惊险进入八强。

他在八强赛中同样迎来年轻对手——18岁的吉尔吉斯斯坦选手拉马赞·提安古伯（Ramazan Tianguber）。林天润此次以4比0获胜，首获半决赛资格。

然而，他却在半决赛中遇上上届夺冠的哈萨克斯坦好手努尔然·巴特尔别科夫（Nurzhan Batyrbekov），最终以0比7俯首称臣，无缘争冠。

我国女将洪秀榛（右）在16强赛中以11比0大胜越南选手，晋级复赛。（关俊威摄）

女将洪秀榛输在复活赛 无缘铜牌战

新加坡同日也有两名女将参加女子48公斤项目，上届东运会铜牌得主林蝉林因在首轮16强就遇上上届亚运会铜牌得主、越南名将冯氏惠而早早出局。

我国另一名女将洪秀榛则顺利闯入八强赛，但在八强赛和复活赛中均失利，同样无缘夺牌。