（里斯本综合电）足球巨星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）星期四（10月1日）说，他已经离开葡萄牙本期国家队集训营，不会参加新加坡时间星期五（2日）对阵丹麦的欧国联比赛。根据葡媒报道，帅罗可能已决定永久退出国家队。

在星期一（9月28日）葡萄牙2比1战胜挪威的比赛中，葡萄牙队主帅热苏斯（Jesus）安排帅罗热身，但没有让他登场，这是41岁的帅罗自2008年以来，首次在国家队比赛中替补且未出场。

帅罗在比赛结束后直接返回更衣室，并未和队友们一起谢场，引发猜测。按照葡媒的说法，在葡萄牙足总主席普罗恩萨（Proenca）调停下，帅罗与热苏斯达成和解。

帅罗与国家队主帅热苏斯（坐在台上者）的矛盾激化，这也是导致这名葡萄牙传奇前锋离队的一大原因。图为热苏斯在一场欧国联比赛前出席记者会，背景显示葡萄牙国家队队长帅罗。（法新社）

随后，热苏斯在记者会上说，原本计划让帅罗出场，但为了稳住场上局势，没有将状态正佳的前锋拉莫斯（Ramos）换下，并表示主教练在国家队拥有绝对的话语权。

根据外媒总结，热苏斯被指违背与帅罗此前达成的出场安排。虽然热苏斯在赛后有足总参加的三方会议上向帅罗道歉，并承诺会公开致歉，但最终在记者会摆出强硬说辞，让帅罗深深感到被“背叛”，决定立刻前往机场，离开国家队集训。

帅罗离开时在Instagram用葡萄牙语发贴文，确认他已离开集训队。“在国家队主教练举行新闻发布会后，以及与葡萄牙足总主席进行交谈后，我决定离开国家队训练营。

“适当的时候，我会向所有葡萄牙人说明促使我离开国家队的原因。对于这支国家队，我一直全心全意地付出。现在是时候祝愿葡萄牙以及我的所有队友好运，没有例外。”

根据知名意大利体育记者罗马诺（Romano）报道，帅罗在离队之后，从哥本哈根直飞马德里，在当地时间凌晨2时左右抵达。他将在那里与家人团聚，并准备就与主帅热苏斯之间发生的事情说出全部真相。

葡媒：帅罗已决心永久退出国家队

此外，据葡萄牙知名体育媒体“O JOGO”报道，帅罗离开国家队，是“一个不可逆转的决定”。媒体称，对阵威尔士的比赛将是他最后一次代表葡萄牙出战，之后他不会再回到国家队。

不过，此事暂无官方渠道确认，帅罗本人声明中虽也说“离开国家队”，但并不明确是不是永久退出，还有待进一步进展。

帅罗是葡萄牙国家队出场次数和进球数纪录的保持者。他曾在2016年帮助葡萄牙夺得欧锦赛冠军，并且曾两夺欧国联冠军。目前葡萄牙正剑指在欧国联卫冕，但帅罗的离队可能为他们的赛事征程带来不确定性。

帅罗大姐：没有帅罗 葡萄牙队将重回平庸

在帅罗离开国家队集训队后，他的大姐埃尔玛·阿韦罗（Elma Aveiro）也透过社媒发声。埃尔玛认为，这件事体现葡萄牙对这个国家英雄缺乏尊重。

她说，弟弟为国家队付出很多，如今球队将重新回到平庸状态。“CR7（帅罗简称）应该得到更多尊重。国家队应该有更完善的体系。葡萄牙媒体应该更专业一些，少一点猜测。至于葡萄牙人……他们不配拥有任何领域中最优秀的人。

“我们充满嫉妒、轻视和无知，我们也活该回到CR7时代之前足球一直存在的那种平庸状态。”