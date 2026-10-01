（曼彻斯特综合电）在老东家曼市（Manchester City）陷入财务造假的危机之际，曼市功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）新加坡时间星期三（9月30日）发文向球员、工作人员、球迷以及俱乐部所有权人表达支持，并说：“我们会一起渡过难关。我爱你们所有人。”

日前，曼市被独立委员会裁定，违反英超联赛财务规则的114项相关指控，涉及严重违规行为。

独立委员会发现，曼市在2009-2010赛季到2017-2018赛季期间，与多家商业合作伙伴安排了“虚假”合约，作为一项“隐蔽资金计划”的一部分，通过这种方式人为夸大俱乐部收入，金额达到8亿3000万英镑（约14亿零700万新元）。

曼市仍否认相关违规指控。俱乐部首席执行官索里亚诺（Soriano）在一段向球员和工作人员发表的内部视频讲话中，将这一过程称为“英超联赛的阴谋论”。俱乐部已经确认将就这一裁决提出上诉，并须在星期五（10月2日）前提出上诉。

曾于2016年至2026年担任曼市主帅、率队赢得众多冠军头衔的瓜迪奥拉在社交媒体上发文说：“我希望全世界每一名曼市球迷都知道，我就在这里，比以往任何时候都更加坚定。”

这位西班牙名帅补充道：“我一直、过去如此、现在如此、未来也将如此，站在我的俱乐部、我的老板、我的主席、费兰（索里亚诺）、球员、工作人员、恩佐（马雷斯卡）以及你们——我们独一无二的支持者——身后。

“让我明确告诉大家：‘我们会一起渡过难关。’我爱你们所有人。”

红军旧帅克洛普：尊重与曼市竞争 不想要递补英超冠军

现任德国国家队主帅克洛普（Klopp）在执教“红军”利物浦（Liverpool）期间，曾在2018-2019和2021-2022赛季，两度以一分之差不敌瓜迪奥拉执教的曼市，错失英超冠军。

2024年，当被问及如果曼市的英超冠军被剥夺会有什么反应时，克洛普曾说：“如果你们要举行巴士巡游，我一定参加！要等多久我都不在乎，多久都行！”

不过，如今已担任德国国家队主帅的克洛普，在被问及曼市被独立委员会裁定违规后，态度明显严肃得多。

克洛普在德国对阵塞尔维亚的欧国联比赛前举行的新闻发布会上说：“我确实没有太多考虑这件事，但当然，我注意到这个消息。”

红军旧帅克洛普（左）目前执教德国国家队。在他执教利物浦期间，球队两次在英超以一分之差不敌曼市，屈居亚军。（路透社）

“我也记得自己当时说过：‘如果有一天真的举行夺冠巡游，我会参加。’但现在已经不是这种感觉了。我并不是觉得我一定要再举行一次巴士巡游。我可以坐下来，等着事情发生。”

这位德国主帅补充道：“我非常尊重佩普·瓜迪奥拉，也非常尊重曼市在我们与他们竞争期间踢出的足球。他们在球场上展现出的足球，以及他们作为我们对手时所展现出的水平，都令人敬佩。这实在太出色了，他们的标准实在太高了。

“如果最终实施任何制裁，那都与我无关。所以，我会等着看看事情最终如何发展。相关法律程序已经进行很长时间；我想他们应该会提出上诉，而这又会耗费很长时间。”

他说：“我不需要再多拿几次英超冠军。我对我们已经取得的一切感到非常满意。我们是在球场上一决高下的，至于其他事情，因为我并不了解具体情况，所以我什么都不能说。说实话，我对此也不感兴趣。”