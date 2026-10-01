（伦敦综合电）英国首相伯纳姆（Burnham）透露，如果曼市（Manchester City）老板在俱乐部被裁定违反英超财务规则后选择出售球队，他将“非常担心”。

伯纳姆作出上述言论前，英格兰独立足球监管机构（IFR）主席表明，这项裁决“引发了严重问题”，并指出，在相关程序结束后，该机构有权评估俱乐部老板和高管是否适合继续任职。目前曼市已经表明有意提出上诉。

伯纳姆曾任大曼彻斯特市长，他在星期三（9月30日）感谢了城市足球集团（City Football Group）为曼彻斯特投入的资金，并称不希望对方停止拥有这支英超球队。

“如果失去他们，我会非常担心……他们一直是建设现代曼彻斯特过程中非常重要的合作伙伴。当然，也包括把曼市打造成为如今这支具有全球影响力的球队。”

当被问及自己担任市长期间，与曼市进行的所有接触是否经得起审查时，他说：“当然。我确实要感谢城市足球集团，以及更广泛的俱乐部所有权方。他们投入资金的地方不仅包括阿提哈德球场及其周边园区，也包括整个城市。当然，我对此没有任何疑问。”

伯纳姆还表明，他“不会直接介入这一程序”。“我必须与此保持距离。除此之外，我做任何事情都是不恰当的。这是一个独立的法律程序，必须让它按照程序继续进行。

“这件事涉及很多利益。我们必须实事求是地说，对于这家足球俱乐部、曼市球迷，以及曼彻斯特这座城市来说，都有很多事情牵涉其中。”

经过多年发展，曼市不仅成长为世界级豪门，他们的主场阿提哈德球场（图）也成为曼彻斯特的一大地标建筑。（路透社）

若裁决最终成立 曼市可能面临扣分或降级

此前，英格兰独立足球监管机构主席科根（Kogan）透露，如果上诉委员会大体维持原独立委员会的裁决，监管机构可能会采取相关权力，在最严重情况下，可以要求董事和管理层成员退出俱乐部董事会，并强制老板出售其所持有的俱乐部股份。

曼市已经表明有意提出上诉，并指出这项裁决“存在明显的重大法律、原则及事实错误，因此并不可靠”。

接下来，做出裁决的独立委员会将决定对曼市实施何种处罚，可能包括扣除联赛积分，最严重的甚至是逐出英超。据报道，其他英超俱乐部已联系联赛，敦促其在本赛季结束前，对这一事件作出最终处理。