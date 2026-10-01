（上海综合电）美国职业篮球赛（NBA）前全明星后卫拉塞尔（Russell）正式告别NBA，转战中国男子篮球职业联赛（CBA），加盟卫冕冠军上海大鲨鱼队。

CBA联盟在星期三（9月30日）官方宣布这项签约。30岁的拉塞尔日前刚被孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）裁掉。在上周被解约后，拉塞尔曾在社交平台上发布一段女儿用中文说“你好”的短视频，当时就引发外界对他可能赴华打球的猜测。

拉塞尔的新东家上海大鲨鱼在上赛季夺得队史近25年来的首座联赛冠军锦标。这支队伍最为人所知的历史，是曾在1997年至2002年期间有传奇球星姚明效力，随后姚明在2002年NBA选秀大会上以状元秀身份加盟休斯敦火箭（Houston Rockets）。

作为2015年NBA选秀榜眼，拉塞尔职业生涯曾两度效力于洛杉矶湖人（LA Lakers），并先后披上布鲁克林网队（Brooklyn Nets）、金州勇士（Golden State Warriors）、明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）及达拉斯小牛（Dallas Mavericks）的战袍。他在新秀赛季入选最佳新秀第二阵容，并在2018-19赛季首度跻身全明星赛，还在2023年随湖人夺得首届季中锦标赛（NBA杯）冠军。

上赛季拉塞尔代表小牛出战26场比赛，场均上阵略多于19分钟，贡献10.2分、4次助攻和2.3个篮板。他在交易截止日前被换至华盛顿巫师（Washington Wizards），随后未再登场。尽管曾商讨买断，但他最终执行本赛季价值600万美元（约766万新元）的球员选项，并在今年7月的一笔涉及六支球队、11名球员的大交易中被送往灰熊，随后遭买断成为自由球员。