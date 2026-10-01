（旧金山综合电）美国篮球传奇迈克尔·乔丹（Michael Jordan）在1998年“最后一舞”赛季的美国职业篮球赛（NBA）总决赛第三场所穿的芝加哥公牛（Chicago Bulls）战袍，星期二（9月29日）晚上以1226万美元（约1566万新元）的天价成交，打破NBA上阵战袍的公开拍卖历史最高纪录。

这个在音乐人“菲董”法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）创办的Joopiter拍卖行完成的交易，打破此前由乔丹本人保持的NBA球衣拍卖纪录——在2022年苏富比拍卖行的拍卖中，他在1998年总决赛第一场穿过的战袍曾拍出近1010万美元的高价。

不过在整个体育战袍收藏界，棒球传奇贝比·鲁斯（Babe Ruth）1932年世界大赛“预告本垒打”（called shot）球衣依然高居榜首，这件球衣在2024年以2412万美元的天价成交。

乔丹在1998年总决赛第三场所穿的战袍，星期二以1226万美元的天价成交。（取自Joopiter）

Joopiter拍卖行此前对这件总决赛第三场球衣的估价在1000万至1500万美元。在星期二晚上拍卖截止前，这件球衣接获一笔关键竞标并顺利成交。

体育收藏界咖位 乔丹仍无可撼动

Joopiter拍卖行全球销售主管凯特琳·多诺万（Caitlin Donovan）说：“能将迈克尔·乔丹传奇生涯中如此重要的一件遗珍推向市场，并见证它树立NBA球衣拍品的历史新纪录，是Joopiter的莫大荣幸。

“体育收藏品正处于一个极具变革性的兴奋时期，随着这一板块不断走向成熟，具有真正稀缺性、清晰传承源流和文化重要性的藏品，正在全球收藏舞台上获得空前的认可。”

Joopiter拍卖行此前已成功上拍多件稀有的乔丹体育收藏卡与纪念品。2025年6月，一张带有乔丹亲笔签名的1986年Fleer新秀卡在拍卖行以250万美元拍出；此外，乔丹私人定制的1997年法拉利550 Maranello跑车目前也正处于拍卖阶段，出价已突破100万美元。

这次破纪录的拍卖再次彰显乔丹在体育收藏品行业中的持久号召力。根据收藏卡数据追踪机构GemRate的统计，乔丹每月都是拍卖网站eBay上搜索量最高的运动员，同时也是全球所有体育项目中送评卡片数量最多的运动员。