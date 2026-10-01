（路透电）效力阿尔卑（Alpine）车队的阿根廷车手科拉平托（Colapinto）坦言，上星期六（9月26日）阿塞拜疆大奖赛发生撞车意外后的那几天，是他职业生涯中“最艰难的日子之一”。在事故中波及队友加斯利（Gasly）及迈凯伦（McLaren）车手诺里斯（Norris）后，他不仅面对外界的连番质问，更在社交媒体上承受猛烈的网络暴力。

这场意外发生在巴库赛道的安全车重启阶段。科拉平托在1号弯刹车锁死，直接撞上法国籍队友加斯利，同时也将卫冕世界冠军诺里斯卷入其中，导致三人的赛程遭受重创。

事故发生初期，诺里斯曾表示赛会应向科拉平托处以禁赛一场的严惩。不过，诺里斯随后就此言论致歉，表示那是冲动之下说出的气话。

年仅23岁的科拉平托星期四在雪邦赛道受访时，毫不回避地承担了所有过失，称这是一起“引发严重后果的愚蠢失误”。

科拉平托说：“总会有一些时刻比平时更加艰难，最重要的是从中成长，无论是作为一名车手还是一个人，都要不断提升自己。我认为这正是必须跨过去并从中汲取教训的一刻，它会让你变得更加强大。”

他也透露，在碰撞发生后，自己一回到围场就承担全部责任，并补充指出迈凯伦的两名车手诺里斯和皮亚斯特里（Piastri）在正赛中同样曾在1号弯出现过锁死情况。

谈到诺里斯最初要求对他禁赛的反应，科拉平托坦言感到“有些意外”，因为诺里斯过去曾多次公开站出来反对网络欺凌。

科拉平托解释说：“我认为他当时正在气头上。当然，他也清楚这类言论会掀起怎样的波澜，因为他也曾深受其害，甚至在几个赛季前还是对仇恨言论发声最多的车手。”

这起撞车事故在社交媒体上引发一场网络暴力风暴。面对外界对其狂热阿根廷车迷群体的批评，科拉平托强调网络暴力来自世界各地以及不同的车迷阵营。

对此，科拉平托呼吁：“我的想法始终如一，许多人敲打键盘时，并没有意识到自己的文字会带来什么影响。大家都是人，面对这样的网暴，任何人都很难承受。”

他同时透露，自己与诺里斯已经把误会解释清楚，“我们私下聊过了，一切都已经冰释前嫌。”

面对近期有关他在车队前途未卜的传闻，科拉平托予以否认，并对阿尔卑车队领队布里亚托雷（Briatore）的处理方式赞誉有加，形容对方是“他在赛车界共事过最好的领导之一”。

他说：“这些（车手席位）情况从未发生过动摇，我们现在正为未来祈祷。能成为车队的一员，并从一开始就得到全队以及布里亚托雷的支持，我心怀感激。我和队友加斯利的关系也非常好，一切都很融洽。”