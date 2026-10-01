运动会不仅是选手竞技的舞台，也是各国文化交流和推广的好时机。在过去几天采访运动攀岩期间，我发现在赛场附近有一座“韩国馆”（Korea House），就找时间在里面逛了一圈。

韩国馆位于名古屋市港区金城埠头的综合商业设施Maker’s Pier，配合本届爱知—名古屋亚运会开馆，介绍韩国的多种文化。

现场设有韩国旅游和美食区，介绍韩国旅游好去处，也可品尝韩国零食和水果。（陈明耀摄）

来名古屋的第一天，我就在地铁上看到韩国馆的广告，当下没看地点在哪里，想不到过后却在采访后找午餐时，偶然看到免费参观的韩国馆。

现场播放韩国比赛

还记得当天阴雨绵绵，参观的人不多，我很顺利入场。馆内主舞台当时播放着韩国世界第一羽毛球名将安洗莹对垒东道主选手山口茜的女单决赛，看到安洗莹两局胜出卫冕摘金，现场几名工作人员都鼓掌欢呼。

主舞台上会播放韩国队比赛，图为安洗莹参加羽毛球女单决赛，最后她顺利摘金。（陈明耀摄）

看完球赛我才在馆内逛逛，现场设有几个区域，包括可以体验韩服的服装区、尝试简单运动的体育区、介绍韩国景点的旅游区、品尝美食的美食区和韩国国家博物馆基金会旗下文创品牌MU:DS的展区。

体育区让人体验投篮和类似高尔夫球的小游戏，也展示韩国代表团的服装。（陈明耀摄）

韩国馆外设有售卖韩国小吃的档口，售卖包括辣炒年糕、糖饼等食物。（陈明耀摄）

馆内设有五个印章台，拿着入馆时给予的空白卡片逐一盖章，可以印出一张对称的自然景观图，回去搜了一下才知道这是《日月五峰图》，是朝鲜王朝时期特有的宫廷屏风画，专门放置在君主王座的后方，是君主王权和国家的至高象征。

在五个印章点盖章，可以获得完整的《日月五峰图》。（陈明耀摄）

韩国国宝微缩模型曾因BTS队长引抢购

通过一些游戏、问卷或追踪粉丝页，我换到了浣熊杯面、贴纸和湿纸巾等小物品，其中MU:DS的贴纸是韩国国立中央博物馆的“国宝”级馆藏——金铜弥勒半跏思惟像“比赞”鼓舞人心的可爱模样，为博物馆联名人气插图画家崔高心推出的作品。

记者逛了韩国馆后的收获，后排中是半跏思惟像贴纸，前排中是韩国亚运会代表团运动主题贴纸，都是MU:DS的产品。（陈明耀摄）

进一步查找发现，五年前韩国天团防弹少年团（BTS）队长RM（金南俊）曾买了半跏思惟像的微缩模型，结果这款产品瞬间爆火，多处售罄，带动疫情期间博物馆在艰难时期的产品销量。博物馆也在今年6月委任RM为他们的首位全球宣传大使。

其实亚运会主办方日本在一些比赛场馆和媒体中心外，也设有文化体验和旅游资讯区，但韩国在日本找来一个室内场地办展览，肯定不是我这次日本之行料想到的。韩国馆的活动内容还包括集体观亚运会、KPOP舞蹈班、跆拳道表演、各种传统韩国物品手作坊等，我当时都没碰上，否则会看到更丰富的内容。

港首金沈晓榆信守和EXO KAI承诺成佳话

韩国在亚运会期间积极对外展现软实力，也让我想起赛事初期拿到香港本届首金的武术女子长拳冠军沈晓榆，因为遵守之前在粉丝见面会上和韩国男团EXO成员KAI的夺冠约定，成为新闻人物的事。身为EXO死忠粉丝的她，甚至还用流利的韩文受访，登上韩国电视新闻。可惜当时我不知道她事前和KAI有这个约定，无法为新闻增加更多色彩。

新加坡团队本届也参与一些交流活动，像是武术队、田径队和体操队到小学和学校交流。短跑女王珊蒂在拿下田径200米金牌和100米银牌后，也参加亚运会官方在名古屋市区举办的“One Asia World”的庆祝活动，走上台和民众分享夺牌的喜悦，成为少数参与活动的非日本运动员。

这些都算是让日本更认识新加坡的一种方式，不过韩国馆推广文化和产品的“大制作”，或许可以给各国以后在对外输出软实力的策略方面提供新思路。